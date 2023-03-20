Бесплатные автобусы будут ходить в Астане с 22 марта

О бесплатных автобусах, которые будут курсировать в Астане с 22 марта, сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

"С 22 марта в священный месяц Рамазан будет организована подача специальных бесплатных маршрутов. Для вашего удобства маршруты будут курсировать после окончания тарауих намаза от мечетей города по нескольким направлениям", - сообщили в компании.

Направления маршрутов от мечети "Республиканская Главная мечеть":

мкр. "Целинный";

Гребной канал;

пр. Республики.

От мечети "Хазрет Султан":

Супермаркет "Спутник";

ЖД вокзал;

ЖМ "Коктал-1,2".

От мечети "Әбу Насыр әл-Фараби":

ЖМ "Коктал-1,2";

ЖД вокзал;

Мед. колледж.

От мечети "Садвакаса хаджи Гилмани":

ЖМ "Коктал-1,2";

ЖМ "Кирпичный".

От мечети "Рақымқызы Райса ана" до ТЦ "Рахмет".

Со схемой движения специальных маршрутов можно ознакомиться по ссылке.