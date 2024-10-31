Бесплатную программу для молодых казахстанцев предлагают ввести репродуктологи

Рождаемость в Казахстане после пика 2020 года пошла на спад. Увеличивается возраст пар, которые вступают в брак и впервые становятся родителями. Растёт число женщин и мужчин, никогда не состоявших в браке. А каждый четвёртый ребёнок в стране рождается вне брака. Средний возраст первородящей женщины в 2017 году составлял 24 года, а сейчас – 27 лет. Эти и другие данные озвучили участники форума по теме репродуктивного потенциала казахстанцев. Специалисты говорят, что в целом ухудшается здоровье потенциальных родителей и возможности медицины небезграничны для женщин, которые решили стать матерью после 40-42 лет.

ЭКО в помощь

По официальным данным, в Казахстане у более 29 тысяч женщин и свыше 4000 мужчин выявлен диагноз бесплодие. В среднем детей не могут иметь 15% супружеских пар. Для лечения в клиники ежегодно обращаются около 20 тысяч семей. Половина из них нуждается в применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

"Бесплодие обусловлено как патологией стороны женщины, так и мужчины. И в 30% случаев это комбинированное бесплодие, когда проблемы есть и у мужчины, и у женщины", – отмечает президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик НАН РК, профессор Вячеслав Локшин.

По его словам, во всём мире усиливается проблема мужского бесплодия по разным причинам (образ жизни, алкоголь, курение, экология, питание, избыточный вес).

Профессор привёл результаты исследования в рамках диссертации докторанта, научным руководителем которого он является.

"Мы исследовали состояние здоровья почти тысячи мужчин в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. И выявили, что у 32% есть довольно серьёзные нарушения сперматогенеза. В семьях, в которых есть проблема бесплодия, у мужчины патология встречается до 50% случаях. А среди супружеских пар, которые приходят на программу ЭКО, мужской фактор присутствует в 52-53% слачаев. Много других исследований проведены в других странах, которые показали, что за последние 20-25 лет у мужчин снижается количество сперматозоидов. Мы не знаем, какова спермограмма у мужчин, которые имеют детей. Если их исследовать, то окажется, что у многих из них тоже есть отклонения от нормального количества", – рассказал Вячеслав Локшин.

Для помощи супружеским парам с проблемой бесплодия в Казахстане с 2021 года реализуется программа "Аңсаған сәби". Ежегодно выделяется 7000 квот на ЭКО по всей стране в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОСМС), то есть на бесплатной основе.

Самые первые бесплатные процедуры ЭКО в Казахстане начали проводить в 2010 году. Тогда выделялось 100 квот при том, что ежегодная потребность составляла 6,5-7 тысяч программ ЭКО. За 13 лет благодаря бесплатным процедурам ЭКО в стране родились 9100 детей.

"Сейчас в нашей стране выполняется примерно 18 тысяч циклов, из них семь тысяч – за счёт средств Фонда социального медстрахования. Сегодня мы имеем в стране 38 тысяч детей ЭКО, рождённых за 29 лет. В последние годы рождаются более 5000 детей ЭКО ежегодно, что составляет более 1% от общего числа рождающихся детей", – сказал Локшин.

Отложенное материнство через ОСМС

Он отмечает, что общемировая тенденция откладывать материнство на более поздний срок уже укоренилась в казахстанском обществе. Однако не стоит забывать, что репродуктивные возможности снижаются у женщин после 35 лет, а мужчин – после 40. Поэтому репродуктологи советуют учитывать эти факторы и позаботиться о своём будущем материнстве или отцовстве заранее.

Для женщин существует программа "отложенного материнства" или процедура криоконсервации яйцеклеток, которую важно провести до 35 лет. Для строящих карьеру или пока незамужних женщин это возможность без опасений ждать более подходящего момента для того, чтобы стать матерью, родить можно даже в зрелом возрасте.

"Например, женщина 34 лет не может выйти замуж или там какие-то проблемы, может заморозить 15-20 яйцеклеток – такое количество необходимо для одного ребёнка. Другой пример, если женщине сейчас 25 лет и у неё уже низкий овариальный резерв, а в 30 лет у неё может будет уже ноль яйцеклеток. А в случае криоконсервации у неё будут замороженные яйцеклетки", – привёл в пример случаи, когда показана процедура криоконсервации яйцеклеток, Вячеслав Локшин.

Если у мужчины или женщины, которые ещё планируют стать родителями, выявили онкологическое заболевание, то важно учитывать, что у лечения есть определённые последствия. Поэтому до его начала пациентам тоже желательно провести процедуру криоконсервации генетического материала.

"Методы лечения онкологических заболеваний обладают подавляющим действием на яйцеклетки и сперматозоиды и вызывают уничтожение по сути резерва. Поэтому, заморозив яйцеклетки и сперматозоиды перед лучевой химиотерапией, люди обеспечивают себе через пять лет возможность иметь собственного ребёнка", – отметил профессор.

Учитывая вышеперечисленные факторы, он предлагает в Казахстане выделять квоты на процедуру криоконсервации генетического материала за счёт ОСМС, так же, как с ЭКО. Это важно, поскольку, как показывает практика, многие казахстанцы всё чаще по разным причинам откладывают рождение детей, а когда наступает подходящее время, их может подвести состояние репродуктивного здоровья.

По мнению Вячеслава Локшина, нынешние тенденции таковы, что спрос на ВРТ будет только расти.

"Я думаю, что мы ничего не изменим в состоянии репродуктивного здоровья людей, потому что очень много причин нам неизвестны. Ещё не исследовано влияние многих факторов окружающей среды на репродуктивное здоровье. Мы знаем только надводную часть айсберга. ЭКО будет всё шире и шире применяться не только для лечения бесплодия, но предупреждения рождения детей с моногенными хромосомными заболеваниями. А также для больных, которые перенесли онкологическое заболевание и предварительно заморозили генетический материал", – сказал он.

Почему падает эффективность проведения ЭКО по ОСМС

Пациенты в возрасте 40+ относятся к возрастной группе с наименьшей эффективностью программы ВРТ, отмечает Тамара Джусубалиева, врач высшей категории, генеральный директор сети клиник Института репродуктивной медицины (ИРМ), экперт ВОЗ по репродуктивному здоровью.

По её словам, 15% обращающихся в ИРМ за услугой ВРТ женщин – это дамы после 40 лет, их в среднем 450 в год. Эксперт ВОЗ привела данные американских репродуктологов, согласно которым у матерей в возрасте 44 лет никогда не рождаются дети в результате ЭКО с собственными яйцеклетками.

"По нашим данным, 43 года и дальше это бесперспективные в репродуктивном потенциале женщины", – сказала Тамара Джусубалиева, отметив, что и для этой категории у репродуктологов имеются варианты для достижения цели стать отцом или матерью.

В доказательство того, что возраст является одним из ключевых факторов успешного проведения ВРТ и наступления долгожданной беременности, она привела в пример снижение показателей эффективности процедур ЭКО в рамках программы "Аңсаған сәби". А связано это с тем, что максимальный возраст получателей бесплатной квоты повысили с 42 до 49 лет.

"До 2021 года у нас действовал приказ Минздрава: на ЭКО по ОСМС могли претендовать женщины с нормальным овариальным резервом и с возрастным ограничением до 42 лет. Когда нам дали 7000 квот, данное возрастное ограничение убрали и подняли его до 49 лет. И что мы получаем? В том году, когда было ограничение до 42 лет, 270 женщин и 41% живорождённых. Когда возрастное ограничение повысили до 49 лет, по ОСМС пришли 450 женщин и среди них женщины 44-45, и даже 49 лет. И процент живорождения снизился в два раза", – отметила Тамара Джусубалиева

При этом, по её словам, репродуктологи не вправе отказать возрастным женщинам в проведении программ ВРТ, а должны максимально им помочь (программы ВРТ с донорскими яйцеклетками и донорскими эмбрионами). Однако, как считает врач, показателен опыт западных стран, где после 40 лет бесплатно не проводят процедуры ВРТ.

Она отметила, что "запад умеет считать деньги" и для успешного ЭКО там необходима далеко не одна попытка.

"Мы рекомендуем всё-таки опять вернуться и внести ограничения до 40 лет для пациентов, проходящих программу ЭКО по ОСМС. И мы сумеем тогда добиться большего результата", – сказала Тамара Джусубалиева.

Среди рисков, которые грозят вынашивающим ребёнка женщинам в возрасте после 40 лет, врач назвала выкидыши, преждевременные роды и как следствие – рождение маловесных детей, кесарево сечение или оперативные роды, дети с врождёнными заболеваниями и прочие. Поэтому идеальным периодом для планирования беременности репродуктологи считают возраст от 20 до 35 лет.