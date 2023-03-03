Бесплатную глазную клинику для детей открыли в Жезказгане

Фото: Агентство православных новостей

В Жезказгане открыли негосударственную глазную клинику, где дети из Улытауской области будут лечиться бесплатно, передаёт BaigeNews.kz.

В клинике специалисты с международным опытом будут проводить полную комплексную диагностику на современном оборудовании: первичная диагностика, лазерная коагуляция сетчатки, аппаратное лечение и другие сложные процедуры. При необходимости для дальнейшего лечения пациентов направляют в Институт глаза в Алматы.

Первый приём в клинике провёл один из лучших лазерных хирургов мира Арсений Варшавский из Москвы, сейчас он живёт в Казахстане. За два дня доктор сделал три сложнейшие операции и вернул зрение трём маленьким жителям Жезказгана.

"О востребованности клиники в регионе говорит только один факт — ещё до открытия лечебного учреждения на приём записались 217 детей с проблемами в области офтальмологии. Самое замечательное в этом проекте то, что теперь детям из Жезказгана и Сатпаева не придётся ездить на лечение за сотни километров. Всё необходимое лечение — лечение мирового уровня — они получат у себя дома", — отметил Тимур Мендебаев, руководитель администрации корпорации "Казахмыс", которое способствовало созданию клиники.

Детская офтальмологическая клиника в Жезказгане является филиалом Международного научного центра "Институт глаза LUCY" . Это единственной в Казахстане не государственная бесплатная клиника для детей, которая работает при поддержке общественного благотворительного фонда "United Charity Projects Evolution".