Минобороны РК обнародовало список получивших гранты солдат-срочников
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Министерство обороны Казахстана опубликовало список военнослужащих срочной службы, получивших гранты на бесплатное обучение в вузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"На полторы тысячи мест претендовали 17 927 солдат срочной службы осеннего призыва 2023 года. От Министерства обороны в конкурсе участвовали – 8 169, от Национальной гвардии – 6 441, от МЧС – 315, от Пограничной службы – 2 715, от Службы государственной охраны – 287 солдат.
Прозрачность отбора обеспечила информационная система "Срочники 2.0", куда воинские части силовых структур в течение всего периода службы вносили результаты по успеваемости и дисциплине солдат", ― говорится в сообщении Минобороны.
С полным списком военнослужащих, удостоенных образовательных льгот, можно ознакомиться по ссылке.
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