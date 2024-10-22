Минобороны РК обнародовало список получивших гранты солдат-срочников

Министерство обороны Казахстана опубликовало список военнослужащих срочной службы, получивших гранты на бесплатное обучение в вузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На полторы тысячи мест претендовали 17 927 солдат срочной службы осеннего призыва 2023 года. От Министерства обороны в конкурсе участвовали – 8 169, от Национальной гвардии – 6 441, от МЧС – 315, от Пограничной службы – 2 715, от Службы государственной охраны – 287 солдат.

Прозрачность отбора обеспечила информационная система "Срочники 2.0", куда воинские части силовых структур в течение всего периода службы вносили результаты по успеваемости и дисциплине солдат", ― говорится в сообщении Минобороны.