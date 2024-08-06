Бесплатное питание в новом учебном году предоставят 1,7 млн учащимся

1 сентября в школы, колледжи и вузы Казахстана пойдут 3,9 млн детей, где 360 тыс. – первоклассники, передаёт BaigeNews. Всего учебный год начнется в 7,9 тыс. организаций образования – такие данные озвучил министр просвещения Гани Бейсембаев в ходе заседания правительства.



На сегодня обеспеченность учебниками в регионах достигает 90%. Все необходимые пособия будут доставлены в образовательные объекты до 25 августа.



Особое внимание уделено вопросам организации бесплатного питания и оказания социальной помощи детям из семей в категории социально уязвимых.

"С 1 сентября 1,7 млн учащихся будут питаться бесплатно. Ежегодно оказывается помощь социально уязвимым категориям семей. В этом году 510 тыс. детей охвачены помощью для подготовки к школе. Для этих целей из бюджета предусмотрено 22,6 млрд тенге", – подчеркнули в Министерстве просвещения.