Бесплатное питание в новом учебном году предоставят 1,7 млн учащимся
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1 сентября в школы, колледжи и вузы Казахстана пойдут 3,9 млн детей, где 360 тыс. – первоклассники, передаёт BaigeNews. Всего учебный год начнется в 7,9 тыс. организаций образования – такие данные озвучил министр просвещения Гани Бейсембаев в ходе заседания правительства.
На сегодня обеспеченность учебниками в регионах достигает 90%. Все необходимые пособия будут доставлены в образовательные объекты до 25 августа.
Особое внимание уделено вопросам организации бесплатного питания и оказания социальной помощи детям из семей в категории социально уязвимых.
"С 1 сентября 1,7 млн учащихся будут питаться бесплатно. Ежегодно оказывается помощь социально уязвимым категориям семей. В этом году 510 тыс. детей охвачены помощью для подготовки к школе. Для этих целей из бюджета предусмотрено 22,6 млрд тенге", – подчеркнули в Министерстве просвещения.
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