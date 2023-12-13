Бесплатное питание и такси организовали в Астане

В связи с морозами и ухудшением погодных условий столичные мечети в поддержку акции "10 добрых дел" бесплатно развозят людей в мороз и обеспечивают горячим обедом работников коммунальных служб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Такие акции проводим не первый год. В астанинские морозные дни хотим быть полезными для наших сограждан. Призываем других водителей присоединиться к акции и помочь жителям", - отметил главный имам Астаны Ерболат Жусупов.

Напомним, ранее столичные волонтеры инициировали акцию по раздаче горячего чая и бауырсаков жителям. Они обходили остановочные комплексы, заходили в салоны автобусов, чтобы угостить кондукторов, водителей и пассажиров.