  • 5 Июня, 07:40
  • BAIGENEWS

Бесплатное патриотичное такси появилось в Актау

Сегодня, 06:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram / mangystaumedia.kz Сегодня, 06:35
Сегодня, 06:35
131
Фото: Instagram / mangystaumedia.kz

Необычное такси появилось в Актау. Это машина, раскрашенная в цвет государственного флага, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана"

Такси развозит пассажиров бесплатно, а по пути людей ожидают интеллектуальные игры – нужно ответить на вопросы по теме истории Казахстана. Взамен горожан ожидают подарки и памятные призы. 

Проект реализовала жительница Актау Алия Исаева. А сама идея такого такси, по её словам, появилась ещё три года назад.

"Через НПО получила финансирование. В рамках проекта брендировали пассажирские автобусы, будут патриотические концерты, покраска машины и ещё некоторые мероприятия впереди. Вы знаете, как только выехала на дорогу после покраски, очень много внимания получаю. Водители сигналят, одобряюще кивают и даже пропускают в соседние ряды без проблем больше, чем когда моя машина была зелёного цвета. Дети останавливаются возле машины и поют гимн", – рассказала Алия Исаева.

В рамках проекта Алия Исаева должна совершить пять рейсов, но девушка планирует раз в неделю с 17 до 20 часов развозить пассажиров бесплатно. Каждого из них во время пути ожидает интеллектуальная игра с вопросами на патриотическую тему. Ответившие правильно не только бесплатно доедут до места назначения, но и получат сувениры.

Как добавила Алия Исаева, она планирует работать вместе с активистами, НПО, СМИ и госорганами. Говорит, работа в рамках проекта нисколько не мешает её основной деятельности. Девушка трудится режиссёром в театре.

Самое читаемое

Наверх