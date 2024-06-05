Бесплатное патриотичное такси появилось в Актау

Необычное такси появилось в Актау. Это машина, раскрашенная в цвет государственного флага, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Такси развозит пассажиров бесплатно, а по пути людей ожидают интеллектуальные игры – нужно ответить на вопросы по теме истории Казахстана. Взамен горожан ожидают подарки и памятные призы.

Проект реализовала жительница Актау Алия Исаева. А сама идея такого такси, по её словам, появилась ещё три года назад.

"Через НПО получила финансирование. В рамках проекта брендировали пассажирские автобусы, будут патриотические концерты, покраска машины и ещё некоторые мероприятия впереди. Вы знаете, как только выехала на дорогу после покраски, очень много внимания получаю. Водители сигналят, одобряюще кивают и даже пропускают в соседние ряды без проблем больше, чем когда моя машина была зелёного цвета. Дети останавливаются возле машины и поют гимн", – рассказала Алия Исаева.

В рамках проекта Алия Исаева должна совершить пять рейсов, но девушка планирует раз в неделю с 17 до 20 часов развозить пассажиров бесплатно. Каждого из них во время пути ожидает интеллектуальная игра с вопросами на патриотическую тему. Ответившие правильно не только бесплатно доедут до места назначения, но и получат сувениры.

Как добавила Алия Исаева, она планирует работать вместе с активистами, НПО, СМИ и госорганами. Говорит, работа в рамках проекта нисколько не мешает её основной деятельности. Девушка трудится режиссёром в театре.