В 2025 году в Казахстане увеличат госзаказ на обучение в колледжах, передаёт BaigeNews.kz.

В системе технического и профессионального образования Казахстана сегодня функционирует 772 колледжа, в которых обучаются 565 тысяч студентов. Для обеспечения рынка труда высококвалифицированными специалистами государство продолжает создавать условия для бесплатного обучения выпускников девятых классов.

В 2025 году планируется увеличение госзаказа в колледжах до 153 тысяч мест, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. 70% из этих мест будут по техническим специальностям, таким как машиностроение, транспорт, энергетика, информационные технологии, строительство.

"Основной приоритет – подготовка конкурентоспособных специалистов. Важно обеспечить образовательные учреждения современным материально-техническим оснащением, а также повысить квалификацию педагогов. Мы проводим комплексную работу по трансформации системы профтехобразования, включая увеличение объёма госзаказа и внедрение международных практик в образовательные программы. Кроме того, активно привлекаются бизнес-структуры и инвесторы для развития дуального обучения и подготовки специалистов на основе целевого заказа предприятий", – отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

Более 500 предприятий оказывают шефство над колледжами, и это число планируются увеличить до 4 тысяч. Совместно с работодателями, с учётом требований профессиональных стандартов, ГОСО и стандартов WorldSkills, разработано около 8 тысяч образовательных программ. В этом году колледжи и работодатели совместно разрабатывают более 2 тысяч новых образовательных программ. Также запланировано проведение стажировок для 2 тысяч педагогов на производственных базах предприятий.