Бесплатно учиться в вузах отслужившие срочники смогут уже с 2023 года

Фото: Министерства обороны РК

Казахстанцы, прошедшие армейскую службу, смогут учиться в вузах страны бесплатно уже с 2023 года. Об этом во время олайн-брифинга рассказала советник министра обороны Казахстана Айгуль Тулембаева.

Демобилизованные срочники смогут поступить в вузы не сдавая ЕНТ и обучаться на бесплатном или коммерческом отделениях.

"Бесплатно смогут обучаться не все, но все смогут обучаться без сдачи ЕНТ на платной основе в любом вузе страны. Это уже поддержано Министертсвом науки и высшего образования Казахстана, сейчас будет вноситься соответствующие поправки в типовые правила приёма", - рассказала советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева.

Советник министра обороны отметила, что обучаться армейцы будут не по государственному гранту, а за счёт собственных средств вузов страны, участвующих в образовательном проекте. Сейчас их около 40.

"Это все региональные вузы, которые предоставляют такую возможность самым лучшим отслужившим ребятам, которые показали наиболее высокий результат в процессе службы: высокодисциплинированные, ответственные, активные в общественной жизни, и мы считаем, что именно они заслуживают такой возможности", - отметила спикер.

В минобороны постарались учесть все риски, в том числе коррупционные. Для этого сейчас разрабатывают методику отбора претендентов на бесплатное обучение. В ведомстве подчеркнули, что систему опубликуют и сделают её прозрачной. В комиссию, курирующую отбор, планируют включить представителей Комитета солдатских матерей и неправительственных организаций, в том числе, ветеранов.

"Я не сомневаюсь, что это риски минимальные, потому что воинская служба - она открытая, все ребята видят друг друга. Невозможно, если человек пробежал на тройку, ставить ему пятёрку. Все же это видят. Невозможно человеку поставить пятёрку, если он неправильно ответил на вопрос, например, на знание воинских уставов. Там же нет занятий личного плана. Там один на один командир с солдатом. Солдат, который не очень сильно старался, вдруг получил такую возможность - это просто невозможно. Мы все эти риски учтём", - заявила Тулембаева.

Окончательный список вузов и специальностей сейчас разрабатывается. Известно, что поступить без экзаменов можно будет не только в гражданские, но и военные учебные заведения Министерства обороны. Льготы коснутся в том числе и поступления на военную кафедру.

"Это та льгота, которую не все понимают. Они считают: ну зачем нам поступать на военную кафедру, если он отслужил в армии. Я хочу отметить, это очень серьезная льгота, потому что, отслужив в армии, они получают просто звание рядового, а военная кафедра позволит им получить звание лейтенанта. И если в будущем он решит связать свою жизнь с армией, он может по контракту призваться уже сразу на офицерскую должность и дальше свою карьеру строить не с рядового, а с офицера. Здесь надо отметить, что поступить на военную кафедру сейчас очень тяжело. А вот такая возможность бесплатно и без экзаменов поступить на военную кафедру - это большое дело. Я уверена, что эта льгота получит большую поддержку среди отслуживших", - отметила она.

Спикер подчеркнула также, что льготы должны стать реальным мотивирующим фактором к прохождению срочной воинской службы среди молодёжи. Часть казахстанских парней отказываются идти в армию из-за сложности со сдачей ЕНТ после демобилизации: необходимо повторить школьную программу и оплатить прохождение тестирования.

"К сожалению, сейчас в вузах уже много лет нет отслуживших ребят. Не поступают в вузы отслужившие ребята, потому что ЕНТ является серьёзным препятствием. Ведь отслужив, год он потерял, старый ЕНТ уже не действует, и чтобы поступить, ему надо заново сдавать ЕНТ на платной основе, и естественно, шансов, что он получит необходимые проходные баллы, они не очень выскоие. И, на мой взгляд, это негативно влияет на имидж армии среди молодёжи, потому что молодёжь студенческая не дружит и не видит ребят, которые служили. Это два разных мира - служившие и не служившие. И то, что сейчас часть ребят воспользуется этим, будет не только сильно мотивирующим фактором для ребят, но и оздоровит в военно-патриотическом плане атмосферу молодёжи всех вузов страны", - подутожила Айгуль Тулембаева.

Помимо этого Министерство обороны совместно с банками прорабатывает механизм предоставления кредитных каникул для тех, кто проходит срочную воинскую службу.