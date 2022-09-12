Бесплатная стерилизация кошек и собак в Нур-Султане. Куда обращаться

В Нур-Султане началась бесплатная кастрация и стерилизация домашних собак и кошек, а также питомцев из приютов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Для проведения операции владельцам собак нужно обращаться в КГП на ПХВ "Астана ветсервис" по адресу: улица 20-40, дом 2/1. Телефоны для предварительной записи: 28-59-70, 8747-623-53-57, 8775-986-85-92.

Владельцев кошек ждут в ветклинике "Византия" по адресу: шоссе Коргалжын, дом 21/5. Телефон для предварительной записи: 8708-663-56-78.

Чтобы провести операцию, необходимо привести питомца полностью здоровым, обработанным от глистов и вакцинированным. Также следует не кормить животное (голодная диета) за четыре-шесть часов до процедуры.