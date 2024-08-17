Бесплатная раздача наушников в Актау спровоцировала давку среди подростков

В социальных сетях появились видео стопотворения в Актау во время акции по раздаче бесплатных наушников, чехлов и стёкол для смартфонов. Участниками инцидента стали дети и подростки, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента опубликовал паблик 112_aktau.

Сообщается, что среди подарков были 100 наушников AirPods, 100 чехлов и 100 стекол для смартфонов. В какой-то момент акция превратилась в настоящую давку, за призами ринулись толпы несовершеннолетних, которые позже буквально оказались зажатыми в толпе.

В департаменте полиции области прокомментировали инцидент.