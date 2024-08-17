  • 17 Августа, 21:57
  • BAIGENEWS

Бесплатная раздача наушников в Актау спровоцировала давку среди подростков

Сегодня, 20:34
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 20:34
Сегодня, 20:34
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Фото: скриншот с видео

В социальных сетях появились видео стопотворения в Актау во время акции по раздаче бесплатных наушников, чехлов и стёкол для смартфонов. Участниками инцидента стали дети и подростки, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента опубликовал паблик 112_aktau.

Сообщается, что среди подарков были 100 наушников AirPods, 100 чехлов и 100 стекол для смартфонов. В какой-то момент акция превратилась в настоящую давку, за призами ринулись толпы несовершеннолетних, которые позже буквально оказались зажатыми в толпе. 

В департаменте полиции области прокомментировали инцидент.

"Установлена личность организатора, который провел данное мероприятие без уведомления компетентных органов. В отношении данного факта собраны все необходимые документы, соответственно виновный привлечен к административной ответственности", — говорится в сообщении.

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