Бесплатная раздача наушников в Актау спровоцировала давку среди подростков
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В социальных сетях появились видео стопотворения в Актау во время акции по раздаче бесплатных наушников, чехлов и стёкол для смартфонов. Участниками инцидента стали дети и подростки, передаёт BaigeNews.kz.
Видео инцидента опубликовал паблик 112_aktau.
Сообщается, что среди подарков были 100 наушников AirPods, 100 чехлов и 100 стекол для смартфонов. В какой-то момент акция превратилась в настоящую давку, за призами ринулись толпы несовершеннолетних, которые позже буквально оказались зажатыми в толпе.
В департаменте полиции области прокомментировали инцидент.
"Установлена личность организатора, который провел данное мероприятие без уведомления компетентных органов. В отношении данного факта собраны все необходимые документы, соответственно виновный привлечен к административной ответственности", — говорится в сообщении.
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