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Лента новостей

matthaeus / Unsplash Сегодня, 20:43
65
Сегодня, 20:43
65
Фото: matthaeus / Unsplash

Беспилотные автобусы запустили в Корее

Первый в Корее маршрут с "робоавтобусами" заработал в городе Чхонджу. Пока его обслуживают только два автобуса: они совершают по шесть рейсов в 12 до 16 часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ichip.

Это время выбрано для того, чтобы избежать попадание в часы пик. Протяжённость маршрута составляет 22,4 километра, на нём запланировано восемь остановок. 

Пока беспилотники ездят в тестовом режиме, но уже перевозят реальных пассажиров. Для проезда нужно зарегистрироваться в специальной программе и получить QR-код. Тест продлится три месяца — если автобусы зарекомендуют себя лучшей стороны, им доверят возить пассажиров за деньги. 

О самом транспорте пока мало что известно. Судя по тому, что в автобусах пока находятся водители (для подстраховки), возможность ручного управления всё же предусмотрена. 

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#наука #роботы #Корея
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:43
65
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