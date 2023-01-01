Беспилотные автобусы запустили в Корее

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Первый в Корее маршрут с "робоавтобусами" заработал в городе Чхонджу. Пока его обслуживают только два автобуса: они совершают по шесть рейсов в 12 до 16 часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ichip.

Это время выбрано для того, чтобы избежать попадание в часы пик. Протяжённость маршрута составляет 22,4 километра, на нём запланировано восемь остановок.

Пока беспилотники ездят в тестовом режиме, но уже перевозят реальных пассажиров. Для проезда нужно зарегистрироваться в специальной программе и получить QR-код. Тест продлится три месяца — если автобусы зарекомендуют себя лучшей стороны, им доверят возить пассажиров за деньги.

О самом транспорте пока мало что известно. Судя по тому, что в автобусах пока находятся водители (для подстраховки), возможность ручного управления всё же предусмотрена.