Беспилотники пытались провезти через Казахстан в Россию

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Беспилотники пытались нелегально провезти из Кыргызстана в Россию через Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Месяц назад власти Жамбылской области выставили на торги партию из 14 беспилотников DJI AgrasT30. Стоимость каждого 6,5 миллиона тенге. В результате дроны передали на баланс другого государственного органа.

Оказалось, что эти летательные аппараты перевозили через Казахстан в Россию. На таможне выяснили, что у поставщика из Кыргызстана, фирмы ОсОО "Импульс-Инвест", отсутствует лицензия на перевозку таких товаров, в итоге дроны не доехали до пункта назначения - российской строительной компании "Нова". Их отобрали на таможне нашей страны, а кыргызскую фирму оштрафовали на сумму 76 тысяч тенге.

К слову, дроны сейчас находятся в собственности властей нашей страны.