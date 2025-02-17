Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
Объект Каспийского Трубопроводного Консорциума попал под атаку.
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17 февраля нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума – НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА, передаёт BaigeNews.kz.
"Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции", - говорится в сообщении.
Пострадавших среди персонала НПС не имеется.
Как сообщается, оперативными слаженными действиями работники Консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти.
Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Н.Н. Горбанем. В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.
Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах.
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