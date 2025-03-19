В Западно-Казахстанской области в Таскалинском районе был найден предмет, который внешне напоминает беспилотный летательный аппарат. Объект упал в труднодоступной, удалённой местности, вдали от населённых пунктов, но удивительно, что он остался целым и без видимых повреждений, передаёт BaigeNews.kz.

В настоящий момент департамент полиции области, совместно с другими уполномоченными службами, проводит проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия и определения происхождения странного объекта.

"Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, внешне похожего на беспилотный летательный аппарат в Таскалинском районе. Объект упал в удаленной местности, вдали от населенных пунктов, и найден в целостном состоянии, без видимых повреждений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, месяц назад, 19 февраля, близ села Уялы Бокейординского района ЗКО местные жители нашли неизвестный летательный объект