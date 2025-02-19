Беспилотник упал близ села в ЗКО
Инцидент прокомментировали в полиции.
Сегодня, 21:37
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Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
117Фото: mgorod.kz/Фото очевидцев
Близ села Уялы Бокейординского района ЗКО местные жители нашли неизвестный летательный объект, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Беспилотник обнаружили поздно вечером 18 февраля. Длина объекта - 120 сантиметров.
На месте работали полицейские и спасатели.
В акимате района факт подтвердили.
"По факту падения предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, вблизи посёлка Уялы департаментом полиции проводятся проверочные мероприятия совместно с уполномоченными службами", - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.
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