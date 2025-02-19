Близ села Уялы Бокейординского района ЗКО местные жители нашли неизвестный летательный объект, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Беспилотник обнаружили поздно вечером 18 февраля. Длина объекта - 120 сантиметров.

На месте работали полицейские и спасатели.

В акимате района факт подтвердили.