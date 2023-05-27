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Беспилотник казахстанского производства успешно прошел испытания
Группа столичных конструкторов создала собственный беспилотный летательный аппарат. Он сможет заменить дроны, которые пока вооружённые силы Казахстана, вынуждены закупать за рубежом. Причем за немалые деньги. Разработчики уже подготовили документы для оформления патента и проводят последние испытания перед запуском производства. По словам инженеров, беспилотник "Шагала-М" сможет пролететь почти 500 килметров и развить скорость до 120 км/ч. На очередном исследовательском полёте, где проверялись электронные системы дрона, побывала журналист BaigeNews.kz.
Над своим проектом казахстанские конструкторы трудятся около пяти лет. Всё это время они модернизировали и совершенствовали опытный образец. В первую очередь, вдвое улучшили тактико-технические характеристики аппарата. А именно его скорость, высоту и дальность полёта.
Казахстанский дрон получил название "Шагала-М". Сейчас это двенадцатикилограммовый аппарат, который может поднять груз 4 весом килограмма. Высота полёта дрона – 4 000 метров.
В базовой комплектации, говорят разработчики, есть камера, но аппарат можно использовать и в военных целях. По словам руководителя компании-разработчика Гани Байсеитова, планы грандиозные. Свою разработку они хотят выпускать не только для казахстанских заказчиков, но и зарубежных.
"В последние годы мы стали улучшать наш беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для гражданского сектора. Первые испытания проведены успешно. Сейчас готовится демонстрация для нефтегазового сектора, энергетического сектора и МЧС. По характеристикам он превосходит зарубежные аналоги, и мы надеемся, что будем востребованы не только на внутреннем рынке, но и заинтересуем зарубежных партнёров страны. Наш беспилотник может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов, линий электропередач, при ЧС вместо вертолетной техники, что будет намного дешевле и эффективнее", - перечисляет Гани Байсеитов.
А еще в сельском хозяйстве, например, при посевах. Аппарат может вести аэро-фотосъемку и видеосъемку.
"Разработка полностью наша, казахстанская, двигатель и камера - импортные. Сам проект, планер разработан нами. Стоить БПЛА будет около 20 миллионов тенге, это дешевле, чем аппараты, которые использует министерство обороны сейчас", - рассказывает представитель разработчиков.
По словам автора проекта, изготовить опытный образец удалось после того, как они получили грант Фонда науки. На эти деньги закупили для конструкторского цеха специальные станки, инструменты и материалы.
В свою очередь конструкторы должны коммерциализировать свой проект. В общей сложности Фонд науки поэтапно проинвестировал в разработку беспилотника больше 230 миллионов тенге. Как сообщил проектный менеджер Фонда науки Серик Садвакасов, они считают, что проект имеет большой потенциал.
"Беспилотник должен применяться в различных гражданских сферах. Гордостью является то, что данный БПЛА соответствует всем международным стандартам и нормам. Реализация данного проекта идет по графику, покупается оборудование. Здесь работают высококвалифицированные работники и Фонд науки считает, что этот проект имеет большой потенциал для реализации. Сейчас уже ведётся подготовка документов на подачу патента", - отметил Серик Садвакасов.
Разработчики хотят наладить серийное производство дронов в Казахстане и уже готовы принимать заказы.
К слову, сплав корпуса аппарата разработали сами инженеры, но держат состав в секрете. По весу, говорят они, очень лёгкий, но обладает высокой прочностью. За счет этого и удалось повысить аэродинамические показатели аппарата.
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