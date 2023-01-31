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Бесконтактные гейты для прохождения паспортного контроля установили в аэропорту Астаны
В аэропорту Астаны паспортный контроль теперь можно пройти по бесконтактному гейту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Специальные терминалы установили в зоне вылета и прилёта международных рейсов рядом с зоной паспортного контроля. Они позволяют управлять пассажиропотоком аэропорта в режиме реального времени, автоматизируют процессы прохождения всех досмотровых формальностей. Теперь авиапассажирам не нужно стоять в очередях. Процесс прохождения паспортного контроля занимает не более 15 секунд.
"Терминал уже пользуется популярностью у авиапассажиров. За 2022 год было пропущено более шести тысяч граждан Казахстана. Для прохождения через терминал необходимо приложить к сканеру документов оригинал паспорта РК. Далее, если запросит система, отсканировать штрих-код на бумажном или электронном посадочном талоне. Обязательно посмотреть в камеру для распознавания лица, дождаться открытия вторых дверей и выйти из терминала", — говорится в сообщении.
Воспользоваться терминалом могут все граждане за исключением иностранных граждан и лиц, не имеющих паспорта РК; лиц младше 18 лет (родителям обязательно нужно сопроводить детей в кабинку паспортного контроля) и людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на инвалидной коляске.
Уточняется, что через терминал можно проходить только по одному. Допускается прохождение с небольшими животными, если они находятся в специальной переноске.
Перед идентификацией необходимо снять все предметы, закрывающие лицо (маски, очки, головные уборы, шарфы и т.д.), а также вытащить паспорт из чехла во избежание некорректного считывания.
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