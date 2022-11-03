Бесхозное кладбище в Костанае обретет хозяина в лице акимата

Фото: kstnews.kz

Кладбище действующее, но несколько лет у него не было владельца. Как пояснил заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов, идут процедуры по постановке объекта на баланс. "Владельцем" будет отдел ЖКХ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Вместе с этим у жителей остаются многочисленные жалобы на мусор и вандалов, орудующих здесь.

Однако с изменением юридического статуса принципиально работа не изменится. Дело в том, что мест для захороненения здесь осталось немного. Возможно, в ближайшем будущем встанет вопрос о консервации кладбища. По этой же причине передавать объект в доверительное управление смысла нет. Потому обслуживать объект будут на прежних условиях.

"Сейчас есть кладбище в районе рудненской трассы. Там место для захоронения еще есть. Здесь в ближайшее время места уже не станет, но мы понимаем, что люди будут приходить, а значит кладбище надо обслуживать", - отметил Алмат Исмагулов.

Это одна из причин, по которой власти в этом году провели средний ремонт дороги, ведущей к могилам.