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Бесхозное кладбище в Костанае обретет хозяина в лице акимата
Кладбище действующее, но несколько лет у него не было владельца. Как пояснил заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов, идут процедуры по постановке объекта на баланс. "Владельцем" будет отдел ЖКХ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.
Вместе с этим у жителей остаются многочисленные жалобы на мусор и вандалов, орудующих здесь.
Однако с изменением юридического статуса принципиально работа не изменится. Дело в том, что мест для захороненения здесь осталось немного. Возможно, в ближайшем будущем встанет вопрос о консервации кладбища. По этой же причине передавать объект в доверительное управление смысла нет. Потому обслуживать объект будут на прежних условиях.
"Сейчас есть кладбище в районе рудненской трассы. Там место для захоронения еще есть. Здесь в ближайшее время места уже не станет, но мы понимаем, что люди будут приходить, а значит кладбище надо обслуживать", - отметил Алмат Исмагулов.
Это одна из причин, по которой власти в этом году провели средний ремонт дороги, ведущей к могилам.
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