В Интернете стремительно набирает популярность видео, на котором юные участники музыкального ансамбля SAQ.DOMBYRA исполняют традиционный казахский кюй прямо в вагоне поезда. Под руководством своего наставника, учителя музыки Али Абдуллаева, ребята направлялись из Ақсукента в Астану, и по пути решили подарить пассажирам незабываемое музыкальное сопровождение, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик, опубликованный в соцсетях, всего за шесть дней собрал почти 1,8 миллиона просмотров и сотни восторженных комментариев. Пользователи со всего мира выражают восхищение не только звучанием домбры, но и собранностью, уважением и талантом детей.

"Я с Украины, и поражаюсь, насколько сильная энергетика в казахской народной музыке";

"Я думал, один-два домбриста… а тут целый вагон! Это невероятно";

"Это берёт за душу, настолько трогательно и вдохновляюще. Молодцы!";

"Какое счастье — услышать такое искусство вживую. Пассажирам повезло!" — пишут комментаторы.

Особенно отмечается дисциплина детей: ни шума, ни суеты, только музыка и полное уважение к слушателям. В кадре — десятки юных музыкантов с домбрами, играющих в унисон и с полной отдачей.

Многие отмечают, что подобные инициативы формируют любовь к культуре и укрепляют образ Казахстана как страны с глубокими корнями и сильной традицией.

"Дайте казахам качественное образование — и они сделают мир прекраснее", — пишет один из пользователей.

Учитель коллектива Али Абдуллаев уже давно занимается популяризацией казахской народной музыки среди молодёжи. Его подход — это сочетание искусства, дисциплины и патриотизма. И, судя по реакции, такой подход работает.

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