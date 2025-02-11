Диверсификация экономики, дифференциация НДС, глобальная конкуренция и инвестиционный климат в стране, создание транснациональных транспортных хабов, внедрение искусственного интеллекта, выполнение социальных обязательств и другие подробности казахстанской повестки дня – в интервью советника – пресс-секретаря президента РК Берика Уали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Liter.kz.

– Берик Уалиевич, недавно глава государства провел расширенное заседание правительства, на котором обозначил ключевые задачи развития страны. На Ваш взгляд, какие из них являются первостепенными?

– Как Вы знаете, это традиционное ежегодное мероприятие, на котором определяются приоритетные направления работы правительства на предстоящий период. Все высказанные президентом поручения и инициативы одинаково важны по своей значимости, поскольку ориентированы на благополучие страны. Касым-Жомарт Кемелевич считает целесообразным сочетать политические преобразования с конкретными мерами социально-экономического развития. Иначе говоря, реализация реформ, заложивших основу для кардинальных изменений, должна отразиться и на качестве жизни населения. Надо сказать, что на правительство, которое было сформировано год назад, возлагается огромная ответственность. Особенно с учетом того, что нынешняя ситуация в мире является крайне непростой. Об этом как раз и заявил в своем выступлении глава государства. Противоречия между крупными державами, усиление экономических санкций, широкомасштабные вооруженные конфликты, от которых больше всего страдает мирное население, вызывают серьезную обеспокоенность мирового сообщества.

В последние годы также становится все более очевидной проблема изменения климата. Технологическая гонка привела к беспрецедентному обострению конкуренции. Подобные вызовы требуют от нас оперативного и даже заблаговременного решения сложных задач во всех сферах. Другими словами, как сказал глава государства, пришло время затянуть пояса и жить по средствам. Сейчас необходимо сосредоточиться на рациональном использовании бюджетных средств, повышении эффективности деятельности государственных структур, недопущении необоснованных трат. Именно эти слова и проходят красной нитью в выступлении президента.

– Думаю, все заметили, что нынешний доклад главы государства большей частью был посвящен экономической повестке.

– Экономика выступает фундаментом развития государства. Конечно, как уже было сказано, обострение глобальных противоречий не может не сказываться на состоянии экономики нашей страны. Казахстан является активным членом мирового сообщества. Это наш основой принцип, который также относится к экономике. Поэтому любые сбои в глобальной цепочке поставок неизбежно отражаются на развитии отечественной экономики.

Соответственно, возникает закономерный вопрос – как обеспечить устойчивое развитие экономики? Президент уже высказывался на эту тему. На расширенном заседании правительства он вновь напомнил о стратегии действий и более подробно остановился на актуальных задачах, стоящих перед руководством правительства и уполномоченных органов. В частности, приоритетом является диверсификация экономики. Президент отметил, что для обрабатывающей промышленности, показывающей положительную динамику, создаются оптимальные условия. Особого внимания требуют низкие темпы работы по запуску крупных промышленных проектов, которые глава государства подверг критике.

При этом, по его мнению, данную работу нужно синхронизировать с возвратом в нашу казну активов, которые в свое время были незаконно вывезены за пределы страны. Президент поставил перед правительством задачу по формированию в стране компаний – лидеров среднего звена. Он также считает, что новой точкой экономического роста должен стать туризм. Эта отрасль в настоящее время эффективно используется многими странами мира. Высказаны важные инициативы, направленные на повышение потенциала агропромышленного комплекса. Глава государства поставил перед банками второго уровня ряд конкретных задач по финансированию экономики. Также он высказался о необходимости вовлечения в экономический оборот ряда технологически сложных месторождений.

Как вы знаете, на расширенном заседании правительства было высказано предложение по повышению НДС, которое вызвало широкий общественный резонанс. Вопрос активно обсуждался как экспертами, так и представителями общественности. На прошлой неделе, выступая перед представителями отечественного бизнеса, президент вновь обозначил свою позицию. Он подчеркнул, что любые реформы должны основываться на тщательном анализе и комплексном подходе. По его мнению, необходимо изучить различные варианты, ставка НДС должна быть дифференцированной. Глава государства отметил, что при решении этого вопроса следует принять во внимание точку зрения всех заинтересованных сторон.

В целом президент обозначил ключевые направления, то есть задал стратегический вектор развития страны с учетом всевозможных рисков. Теперь правительство и другие уполномоченные органы должны всецело мобилизовать свои усилия для выполнения поставленных целей. Одним из приоритетов, по его мнению, является привлечение инвестиций во все сферы экономики.

– Действительно, Касым-Жомарт Кемелевич очень часто говорит о важности привлечения зарубежных инвестиций в Казахстан. В целом как можно оценить нынешний инвестиционный климат в стране?

– Как Вы хорошо знаете, по инициативе главы государства в Казахстане создан Инвестиционный штаб, призванный юридически защищать инвесторов от бюрократических препонов и интересов определенных групп. Надо сказать, что созданы все необходимые условия для эффективного функционирования Штаба, а его деятельность находится на личном контроле Касым-Жомарта Кемелевича.

Вместе с тем, как считает президент, задача правительства – не только оперативное решение отдельных проблем инвесторов, но и улучшение общего инвестиционного климата в стране. Об этом я уже высказывался в своей статье, вышедшей в республиканских СМИ в конце прошлого года.

В 2024 году глава государства посетил более двадцати стран с визитами, в ходе которых принял участие в различных форумах, саммитах. Отмечу, что на встрече с лидерами стран, представителями иностранного бизнес-сообщества особое внимание уделяет вопросам, связанным с привлечением инвестиций в наиболее востребованные проекты.

По данным ООН, Казахстан добился значительных успехов в привлечении инвестиций в экономику, хотя, как полагает глава государства, оснований для самоуспокоения нет. Так как, во-первых, у нас ограничен бюджет развития, и бюджетные компенсации в инвестиционные проекты могут дать результаты лишь на коротком отрезке времени. Поэтому президентом была поставлена задача по увеличению иностранных инвестиций в регионы и город Алматы. В свою очередь от государства требуется создание целостной экосистемы на всех уровнях, будь то центр, наши крупные города или регионы. Это позволит создать благоприятные условия для привлечения инвесторов. Во-вторых, необходимо эффективно использовать растущий спрос на добычу и переработку редких металлов в мире.

Для этого важно правильно использовать потенциал страны. Так, премьер-министр в своем докладе сообщил, что в стране открыто 17 месторождений лития и других подобных металлов. Очевидно, что, если в эту сферу будут привлечены инвестиции, внедрены передовые технологии, созданы равные условия для иностранных и отечественных бизнесменов, инвестиционный климат в стране значительно улучшится. Теперь будут созданы благоприятные условия для осуществления геологоразведочных работ, то есть инвесторы смогут за свой счет провести разведку и приобрести право пользования недрами. В настоящее время в стране проводится реформа недропользования и разрабатывается ее законодательная база. Конечно, статистика свидетельствует о значительном снижении объема иностранных инвестиций за прошлый год в сравнении с 2023 годом. Сегодня усиливается глобальная конкуренция за инвестиции, которые играют огромную роль в обеспечении устойчивого развития экономики. Президент отметил, что это наиважнейший вопрос, а их привлечение определяет место нашей страны на карте мира.

– Как реализуются проекты, направленные на развитие инфраструктуры?

– Как вы знаете, в последние годы в зимний период в системах отопления ряда городов происходили аварии. Подобные ситуации, безусловно, наносят ущерб репутации государства. В этой связи президент поручил пересмотреть тарифную политику с учетом рыночных требований. Ведь в странах СНГ цены значительно выше, чем у нас, что способствует развитию контрабандных схем. Более того, были зафиксированы случаи прокладки тоннелей на границе для контрабанды горюче-смазочных материалов. Поэтому важно помнить, что изменение потребительских цен на энергию, тепло и воду позволит своевременно адаптировать коммунальные объекты к новым условиям.

Как подчеркнул президент, устаревшие энергетические объекты следует заменить инновационными станциями. По мере увеличения дефицита источников энергии растет спрос на использование атомной энергии. В этом контексте важно отметить, что Казахстан обладает большими запасами топлива, необходимого для атомной промышленности. Наша страна богата ураном. Кроме того, были поставлены конкретные задачи по объединению электрических сетей, завершению строительства газопаровых установок и трубопроводов.

В последние годы Казахстан реализует крупные проекты в сфере транспортно-транзитной инфраструктуры. Для обеспечения грузоперевозок из Китая в Европу через территорию страны налажены автомобильные, железнодорожные и морские перевозки, введены в эксплуатацию многие объекты. На расширенном заседании правительства глава государства поручил в рамках развития Транскаспийского маршрута начать строительство новой железнодорожной ветки Мойынты – Кызылжар, модернизировать многие участки магистрали от станции Кызылжар до порта Актау. Поставлена задача расширить железнодорожную линию Алтынколь – Жетыген. Все это будет способствовать укреплению транспортного коридора между Китаем и Центральной Азией. В прошлом году в нескольких городах страны были построены и модернизированы воздушные терминалы. В этой связи необходимо отметить, что на территории страны ведется работа по созданию международного воздушного хаба. Президент поручил создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы. В этих сферах Казахстан должен получать справедливую экономическую выгоду. На предстоящем заседании Совета Безопасности будет рассмотрен вопрос развития транспортно-транзитного и логистического потенциала.

– Может ли наша страна занять лидирующую позицию в сфере цифровизации?

– Сегодня мировая торговля активно переходит на электронные платформы. Казахстан добился значительных успехов в цифровизации госуслуг. Можно с уверенностью сказать, что по уровню цифровизации мы опережаем многие развитые страны. Однако, учитывая стремительное развитие этой отрасли, вопросы информационной безопасности и постоянного совершенствования экосистемы остаются крайне актуальными. В средствах массовой информации широко освещается конкуренция между американскими и китайскими платформами. К примеру, китайские специалисты разработали платформу DeepSeek всего за 6,5 миллиона долларов. Ее эффективность превзошла аналоги, на создание которых были потрачены миллиарды долларов. Учитывая требование времени и стремясь внедрить инновации в жизнь казахстанского общества, глава государства проводит регулярные встречи с ведущими специалистами по искусственному интеллекту. Так, недавно он провел встречу с китайским предпринимателем в этой области Ли Кай-Фу. Не случайно в своем выступлении на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Кемелевич поручил детально изучить опыт Китая. Впереди еще множество вершин, которые предстоит достичь. В целом, можно сказать, что в этом направлении ведется системная работа: от подготовки тысяч специалистов до открытия в столице образовательного центра по искусственному интеллекту Al-Sana. Однако с развитием цифровых технологий появляются и новые угрозы. Вопрос защиты от киберпреступлений сегодня стоит особенно остро. Тот факт, что 80% уголовных дел в данной сфере остаются нераскрытыми, указывает на необходимость дальнейшего совершенствования цифровых компетенций соответствующих органов. Ведь для государства безопасность граждан должна быть на первом месте.

– Какие проекты, реализуемые при поддержке государства в социальной сфере, вы могли бы выделить?

– Президент придает большое значение исполнению государством социальных обязательств. Следует отметить, что в настоящее время основное внимание уделяется должному финансированию проектов в сферах здравоохранения, образования и науки, а также приоритетным инициативам, таким как погашение определенной части кредитов, выдача адресной социальной помощи, систематизация выдачи пособий. Все эти меры закреплены на законодательном уровне. В селах введено в эксплуатацию 460 объектов оказания первой медицинской помощи, до конца года планируется открыть еще около 200. Кроме того, в этом году намечен ремонт 32 больниц. Президент поручил ускорить эту масштабную работу. В следующем году будет проведена модернизация всех районных больниц. Получивший широкое одобрение среди граждан проект “Комфортная школа” завершится в этом году. Значительная часть финансирования была получена за счет средств, изъятых в результате борьбы с коррупцией. За три года по поручению президента будет модернизировано еще 1300 школ. Самое главное – в рамках Года рабочих профессий большое внимание будет уделено подготовке востребованных кадров и повышению престижа человека труда. Глава государства подчеркнул необходимость прислушиваться к обращениям граждан, ведь за каждой просьбой стоит судьба человека. В этой связи поставлена задача повышения эффективности государственного аппарата.

– В докладе президента широкий резонанс вызвала реплика, касающаяся тех, кто очерняет репутацию страны. Мы заметили, что глава государства следит за всеми тенденциями в обществе, связанными с формированием имиджа страны...

– Действительно, сегодня люди в потоках информации социальных сетей легко поддаются на различные провокации. К сожалению, некоторые наши граждане не всегда эффективно используют свое время, увлекаясь сомнительными онлайн-дискуссиями. Государство не ограничивает свободу мнений. Социальные сети могут служить инструментом заработка, саморазвития и формирования конструктивного общественного мышления. Президент призвал соотечественников не становиться заложниками манипуляций и безответственных высказываний, подрывающих авторитет государства. Доброе имя страны создают ее граждане. Именно на этом основан принцип “Закон и Порядок”. Мы должны отстаивать не только свои личные права, но и авторитет всего государства. Только так наша страна сможет достичь прогресса. Вместо того чтобы увлекаться критикой, важно сплотиться во имя общей цели и продолжить работу по укреплению нашей государственности. Как сказал Кадыр Мырза Али, “Каждый миг нужно быть на страже независимости”. Защита чести государства – дело долга и совести каждого гражданина.