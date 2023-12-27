Берик Уали рассказал, как будет оцениваться работа чиновников
Сегодня, 14:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
104Фото: facebook.com/Бери Уали
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что работа чиновников будет оцениваться по объёму привлеченных инвестиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сказал, что теперь решения, вынесенные данным штабом, обязаны исполнять центральные и местные государственные органы, а также субъекты квазигосударственного сектора.
"Следовательно, эффективность работы высокопоставленных чиновников будет оцениваться в зависимости от того, какой объем инвестиций они привлекли и насколько эффективно реализовали инвестиционные проекты", — заявил он.
Самое читаемое
- Самый крупный в стране лицей открыли в Туркестане
- Коттеджный городок вместо соцпроектов незаконно возвели в Актюбинской области
- У инвестпроекта на сумму 391 млн долларов возникли проблемы с участком в Кызылординской области
- Человек труда: история работника "Астана-РЭК" Хайруллы Тамабаева
- Новые подходы к развитию инноваций начнут применять в Казахстане