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Берик Уали рассказал, как будет оцениваться работа чиновников

Сегодня, 14:49
АВТОР
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facebook.com/Бери Уали Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49
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Фото: facebook.com/Бери Уали

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что работа чиновников будет оцениваться по объёму привлеченных инвестиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сказал, что теперь решения, вынесенные данным штабом, обязаны исполнять центральные и местные государственные органы, а также субъекты квазигосударственного сектора.

"Следовательно, эффективность работы высокопоставленных чиновников будет оцениваться в зависимости от того, какой объем инвестиций они привлекли и насколько эффективно реализовали инвестиционные проекты", — заявил он.

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