Берик Уали рассказал, как будет оцениваться работа чиновников

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что работа чиновников будет оцениваться по объёму привлеченных инвестиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сказал, что теперь решения, вынесенные данным штабом, обязаны исполнять центральные и местные государственные органы, а также субъекты квазигосударственного сектора.