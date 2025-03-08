Берик Уали раскритиковал строительство "комфортных школ" в Семее
Объекты не могут сдать в эксплуатацию.
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Аким области Абай Берик Уали ознакомился со строительством двух объектов в Семее, возводимых в рамках пилотной программы "Комфортная школа", и остался недоволен увиденным, передаёт BaigeNews.kz.
Строительство школы на 1 200 мест в микрорайоне Карагайлы завершено. Однако объект ещё не передан на баланс местных исполнительных органов. Планируется, что учебный процесс начнётся с четвёртой четверти этого учебного года. Представители заказчика – АО "Samruk Kazyna Construction" – сообщили акиму области, что не могут ввести школу в эксплуатацию из-за отсутствия телефонной связи.
Глава региона также осмотрел строительство школы на 600 мест в посёлке Водный, также возводимой в рамках пилотной национальной программы. Этот объект также не передан на баланс местных исполнительных органов из-за отсутствия электросетей.
Аким области поручил руководителю Управления строительства взять под строгий контроль завершение строительства двух школ и еженедельно докладывать о ситуации.
"Вы прекрасно знаете, что и в микрорайоне Карагайлы, и в посёлке Водный не хватает школ. Ученики вынуждены ездить в школы, которые находятся в других районах. А перед Астаной отчитались, что строительство школ завершено, всё хорошо. Теперь же говорите, что сроки могут снова затянуться. Жители с нетерпением ждут открытия школ. Что мы скажем людям? Все эти моменты можно было предусмотреть заранее, чтобы сдать объекты в срок. То есть работа не была спланирована должным образом. Завершите оставшиеся работы как можно скорее и введите школы в эксплуатацию. Этот вопрос я беру на личный контроль, после чего будут приняты соответствующие решения", – сказал глава региона.