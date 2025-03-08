Аким области Абай Берик Уали ознакомился со строительством двух объектов в Семее, возводимых в рамках пилотной программы "Комфортная школа", и остался недоволен увиденным, передаёт BaigeNews.kz.

Строительство школы на 1 200 мест в микрорайоне Карагайлы завершено. Однако объект ещё не передан на баланс местных исполнительных органов. Планируется, что учебный процесс начнётся с четвёртой четверти этого учебного года. Представители заказчика – АО "Samruk Kazyna Construction" – сообщили акиму области, что не могут ввести школу в эксплуатацию из-за отсутствия телефонной связи.

Глава региона также осмотрел строительство школы на 600 мест в посёлке Водный, также возводимой в рамках пилотной национальной программы. Этот объект также не передан на баланс местных исполнительных органов из-за отсутствия электросетей.

Аким области поручил руководителю Управления строительства взять под строгий контроль завершение строительства двух школ и еженедельно докладывать о ситуации.