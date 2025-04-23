Аким Восточно-Казахстанской области Берик Уали провёл совещание, посвящённое развитию туристического потенциала озера Алаколь. По итогам встречи он поручил подготовить комплексную трёхлетнюю программу по улучшению инфраструктуры и сервиса на побережье, передаёт BaigeNews.kz.

На совещании с участием руководителей профильных управлений и районной администрации обсуждены ключевые вопросы предстоящего туристического сезона: подготовка объектов размещения, благоустройство территории, решение экологических и коммунальных проблем.

Сейчас на побережье озера действуют 211 баз отдыха, способных одновременно принять до 15 тысяч человек. Работают десятки кафе, аптек и магазинов, установлено 116 камер видеонаблюдения. Однако в регионе остаются нерешёнными проблемы — нехватка причалов, устаревшая инфраструктура на Арбате, отсутствие достаточного количества мусорных контейнеров и раздевалок, а также перегрузка системы электроснабжения.

Берик Уали поручил разработать трёхлетнюю программу развития курорта, обновить генеральный план побережья, подготовить туристические маршруты, включающие исторические и сакральные объекты региона, проработать вопросы электроснабжения, освещения и утилизации отходов, привлечь иностранных инвесторов для модернизации курортной инфраструктуры.

"Алаколь — зеркало нашей области, и мы должны создать здесь все условия для комфортного отдыха туристов", — подчеркнул аким.

Разработка программы начнётся в ближайшее время.