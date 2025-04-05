В МЧС поделились видео облёта территории природного пожара в области Абай. Вместе со спасателями на вертолёте местность обследовал аким региона Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.

"Совершён аэровизуальный облёт для обследования места пожара в области Абай. Обстановка находится под постоянным контролем", — говорится в сообщении МЧС.

Сообщалось, что 4 апреля в Бескарагайском районе области Абай возник степной пожар. Порывистый ветер способствовал стремительному распространению огня, который перекинулся на лесной массив. Пожар охватил квартал Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы". К тушению привлекли 353 человека, около 130 единиц техники и один вертолёт. В ликвидации пожара задействовали силы ДЧС Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, сотрудники организаций "Семей орманы" и "Ертіс орманы", а также местных исполнительных органов. Ночью пожар был локализован, на данный момент угрозы для населённых пунктов нет.