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inform.kz Сегодня, 16:33
95
Сегодня, 16:33
95
Фото: inform.kz

Берик Беркимбаев освобождён от должности зампреда Агентства РК по делам государственной службы

Распоряжением Главы государства Беркимбаев Берик Серикович освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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#Серик Беркимбаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:33
95
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