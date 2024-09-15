Бережное отношение и искренняя забота о городе — отличительная черта алматинцев
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Алматы масштабно празднует День города. Основные мероприятия развернулись на площади им. Абая и в Парке Первого Президента. Особенностью празднования в этом году стало то, что все мероприятия организованы с акцентом на семью и проводятся под символом чистоты и бережного отношения к родному городу, передаёт BaigeNews.kz.
По традиции старт празднования дал аким Алматы Ерболат Досаев, поздравивший горожан и отметивший самых достойных из них званием "Почетный гражданин Алматы".
Обращаясь к алматинцам, глава мегаполиса сказал, что Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание развитию своего родного города и отмечает, что "Алматы — особое место на карте мира, это территория дружбы, согласия, интернационализма".
"Это наше большое богатство. Мы гордимся этим, должны беречь и приумножать" — подчеркнул аким.
Он также акцентировал внимание горожан на необходимости беречь город. Напомним, весной в рамках инициативы Президента "Таза Казакстан" началась кампания "Алматы — наш общий дом".
"Чистота и порядок в своем доме, дворе и городе должны стать образом жизни. Что касается Алматы, то бережное отношение и искренняя забота о своем городе являются отличительной чертой настоящего алматинца", — сказал аким города.
Ерболат Досаев поблагодарил горожан за поддержку и заверил, что для создания комфортных условий для жизни в Алматы будут приняты все меры.
"Как отметил Президент в Послании народу Казахстана: "В нашем обществе должны царить закон и порядок. Только так мы создадим Справедливый, Чистый и Безопасный Казахстан". Мы сделаем все возможное, чтобы Алматы стал городом, в котором люди хотят жить, растить детей и с уверенностью смотреть в будущее!", — сказал аким, пожелав жителям мегаполиса благополучия и удачи.
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