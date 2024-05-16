Беременных эвакуируют из опасных зон в Атырауской области
Сегодня, 19:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:01Сегодня, 19:01
94Фото: Иллюстративное фото
10 беременных женщин из села Талдыколь, находящегося в "красной зоне" из-за паводка, эвакуированы в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
"По состоянию на 12:00 16 мая пять беременных, эвакуированных из Талдыколя, размещены в эвакопункте АРЕС в Атырау. Ещё столько же женщин по собственному желанию доставили в дома родственников. Все беременные находятся под врачебным наблюдением", - сообщили в оперативном штабе.
В селе Сарайшык - одной из опасных зон в Махамбетском районе на учёте стоят 20 беременных.
"В сёлах Талдыколь, Сарайшык, где есть угроза паводка, близится дата родов у 18 женщин", - сообщил и.о. директора Махамбетской центральной районной больницы Сержан Сандыбаев.