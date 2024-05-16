  • 16 Мая, 19:50
  • BAIGENEWS

Беременных эвакуируют из опасных зон в Атырауской области

Сегодня, 19:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иллюстративное фото Сегодня, 19:01
Сегодня, 19:01
94
Фото: Иллюстративное фото

10 беременных женщин из села Талдыколь, находящегося в "красной зоне" из-за паводка, эвакуированы в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 12:00 16 мая пять беременных, эвакуированных из Талдыколя, размещены в эвакопункте АРЕС в Атырау. Ещё столько же женщин по собственному желанию доставили в дома родственников. Все беременные находятся под врачебным наблюдением", - сообщили в оперативном штабе.

В селе Сарайшык - одной из опасных зон в Махамбетском районе на учёте стоят 20 беременных.

"В сёлах Талдыколь, Сарайшык, где есть угроза паводка, близится дата родов у 18 женщин", - сообщил и.о. директора Махамбетской центральной районной больницы Сержан Сандыбаев.

 

Самое читаемое

Наверх