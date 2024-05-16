Беременных эвакуируют из опасных зон в Атырауской области

10 беременных женщин из села Талдыколь, находящегося в "красной зоне" из-за паводка, эвакуированы в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 12:00 16 мая пять беременных, эвакуированных из Талдыколя, размещены в эвакопункте АРЕС в Атырау. Ещё столько же женщин по собственному желанию доставили в дома родственников. Все беременные находятся под врачебным наблюдением", - сообщили в оперативном штабе.

В селе Сарайшык - одной из опасных зон в Махамбетском районе на учёте стоят 20 беременных.