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Беременные мужчины и диагнозы по Google: жители Щучинска массово жалуются на больницу
Скандал разгорается вокруг больницы с поликлиникой в Щучинске. Несколько лет назад медучреждение передали в конкурентную среду, то есть в частные руки – ТОО "Авиценна Бурабай". Как стало известно редакции, в филиал республиканского объединения "Общественный контроль и мониторинг" поступило порядка 30 обращений от жителей Бурабайского района. Все они – пациенты медучреждения и имеют претензии к качеству оказания медуслуг. Корреспондент BaigeNews.kz выехал в Щучинск, чтобы выслушать людей и получить комментарии администрации больницы с поликлиникой.
"Приняли с аппендицитом, выписали с переломом"
Щучинск – небольшой городок, центр Бурабайского района Акмолинской области. Расположен в 70 км от Кокшетау, в 200 – от столицы. Медицинские услуги – как амбулаторные, так и стационарные – жители курортного региона получают в ТОО "Авиценна Бурабай". Как выясняется, люди этой клинике не доверяют и местных врачей побаиваются. Главная их претензия – низкая квалификация докторов, частые профессиональные ошибки, равнодушие, граничащее с жестокостью, халатное отношение к работе медперсонала в целом и даже плохой интернет. По словам председателя областного филиала "Общественного контроля" Олеси Баимовой, она получила три десятка обращений от населения, львиная доля которых вполне может стать поводом для обращения в правоохранительные органы.
Вот уже ровно год, как Зиягуль Садыкова из посёлка Бурабай пытается встать на ноги после операции …по поводу аппендицита.
"Пятого марта 2022 года скорая доставила меня в больницу в Щучинске с подозрением на аппендицит. Принимавший врач сказал, что нужно срочно оперировать. Я сразу предупредила, что основной диагноз у меня – онкология молочной железы, её диагностировали в марте 2020. В операционной было очень холодно, я сразу сказала медперсоналу, что "у вас тут морозильник". На мои слова никак не отреагировали, положили на ледяной стол. Я понадеялась, что операция продлится недолго, минут сорок, как это бывает с аппендицитом. Но оказалось, что больше двух часов. Начался перитонит, вызвали более опытного хирурга. Того самого, который осматривал меня в приёмном покое", – рассказала женщина.
У пациентки нет претензий к врачу-хирургу: сама операция, по её словам, выполнена хорошо, ничего не беспокоит. Но неожиданно для Зияды Садыковой оказалось, что у неё повреждены шейный позвонок и позвоночник в пояснично-крестцовом отделе. Это показали МРТ-обследования.
"После операции меня почему-то почти 13 часов продержали в реанимации. А когда, наконец, перевели в палату и переложили на кровать, я поняла, что не могу головой управлять. И потом, когда ходила на перевязки, не могу лечь на кушетку, положить голову. Забегая вперёд, скажу, что МРТ сделала буквально через месяц после операции, шестого апреля, в Кокшетау. Констатировали посттравматическое повреждение шестого шейного позвонка. Мы предполагаем, что его мне повредили во время интубации. Мне делали эндотрахиальный наркоз – как потом объяснили врачи, чтобы ввести в максимально расслабленное состояние", – отметила собеседница.
Она пояснила, откуда такие догадки у обычного человека, немедика.
"У меня отец – анестезиолог-реаниматолог, всю жизнь в хирургии проработал. Мама при жизни была главным внештатным реаниматологом в Кокшетау. Все мои родные-врачи, которые работают в Астане, Караганде, говорят, что эндотрахиальный наркоз не практикуется уже давно", – возмущённо разводит руками Зияда Шаймерденовна.
Кроме того, у женщины диагностировали перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника. Это подтверждают результаты рентген- и МРТ-обследований.
"Как такое произошло, не берусь утверждать, потому что была под наркозом. Врачи в Астане предполагают, что меня могли уронить на кафельный пол, когда поднимали с операционного стола. МРТ я сделала только в январе этого года. Понимаю, врачи скажут, что я получила его позднее и в другом месте. Но этого не могло быть, потому что я ни разу после операции не падала. Вдобавок ко всему, в ледяной операционной мне переморозили всю спину, воспалились все нервные корешки – от шеи до копчика. Адская боль, которую я чувствовала даже сквозь не до конца "отпустивший" наркоз и обезболивающие", – пожаловалась З. Садыкова.
Весь этот год женщина не выходит из дома и не может передвигаться по квартире без посторонней помощи. Восстановиться ей помогает доктор, который приходит на дом – платно, разумеется.
"Шею мне более или менее привели в порядок, каждый день с врачом работаю. Но и сейчас голову с подушки не поднимаю самостоятельно, болят мышцы шеи, руки и предплечья. Хожу при помощи родных, либо на руках переносят. Позвоночник болит – остаётся ждать, когда кость срастётся, а мне, заметьте, 45 лет. Вошла в больницу на своих ногах, просто были спазмы в брюшной полости, а вернулась… Хочется посмотреть в глаза этим врачам, медперсоналу. Даже сообщить мне не посчитали нужным. Молча ставили обезболивающие, не отвечая на вопросы. Все, кто меня потом лечил, говорили, что нужно жаловаться в Минздрав, прокуратуру. Но мы все силы направили на восстановление, не до разбирательств было. А сейчас я хочу, чтобы они признали свою вину и ответили по закону", – заключила Зияда Шаймерденовна.
Эту жалобу, как и все остальные, общественный контроль передал в областное управление здравоохранения и Минздрав. Руководство ТОО "Авиценна Бурабай" обещает разобраться в этих историях.
"Похоже, неправильно сработали наши врачи, – предварительно прокомментировал директор медицинского учреждения Евгений Бекаев. – Дело в том, что оперировавший хирург (он отвечает за подготовку и проведение операции) у нас уже не работает. Дайте время разобраться. Но в части того, что в операционной было холодно, это отвечает действительности. Не буду отрицать, в прошлом году так и было. Начало зимы, первые два месяца я занимался тем, чтобы привести в порядок. Сейчас там уже наладили температуру – сейчас 20-25 градусов во всех операционных".
"Что вы пришли сюда без речи, уходите!"
Ольга Дмитриева рассказала, что 23 января её отец находился в поликлинике. Сдав анализы, он занял очередь к терапевту в 414 кабинет. А когда зашёл, ему стало плохо: поднялось давление, отнялась речь. Доктор, вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь, выпроводила пожилого пациента.
"Она сказала: мол, что Вы сюда пришли без речи, идите. Отец вышел и написал мне по WhatsApp. Когда мы приехали, у него уже отнялись руки и ноги. Я высказала терапевту своё возмущение, она позвонила невропатологу – тот срочно направил на госпитализацию. Но в приёмном покое, видя состояние папы, продержали нас два часа. Когда я начала беспокоиться вслух, последовал ответ: видите же, инсультников принимаем. Но таких пациентов я там не видела. Молодые парни ходили, анализы сдавали – их да, видела. Горе-с-пополам положили – в четыре часа дня, а лечить начали только на следующий день к обеду", – отметила дочь.
Но после лечения пожилому человеку стало хуже.
"Выписали спустя ровно неделю – в следующий понедельник. Причём выписку отдали в среду – сказали, сейчас сразу не дают. В бумаге той было много вранья, начиная с даты выписки (на три дня позже) и заканчивая отметкой об улучшении состояния. Нам пришлось везти его в Астану, там назначили лечение, которое дало эффект. Искренне не понимаю, зачем мы делаем соцмедотчисления, если по итогу всё равно идём лечиться платно? Папа говорит: в эту больницу ни ногой: там либо калекой останешься, либо залечат так, что помрёшь", – рассказала Ольга.
А житель Щучинска Иван Горелик, по словам его бывшей супруги, вынужден ходить на перевязки на единственной, больной ноге. Причём с высокой температурой. В госпитализации мужчине отказывают.
Комментируя эту проблему, главврач сообщил, что в этом году при медучреждении появятся мобильные бригады для оказания паллиативной помощи на дому.
"Будем собирать списки больных, кому нужно оказать медицинскую помощь на дому, которые не могут прийти в больницу. Сюда войдут дети, онкобольные, лица с инвалидностью, больные с туберкулёзом. К ним будут выезжать мобильные бригады", – заверил Евгений Бекаев.
"Лечили от ОРВИ – оказалось внутреннее кровотечение"
Отца соседки Ольги – Анжелы Токарь – лечили от простуды и пневмонии. Тем временем у Хамита Янтудина началось внутреннее кровотечение. Такое осложнение язвы желудка представляет серьёзную угрозу для жизни больного.
По мнению Анжелы, некомпетентность и равнодушие к пациентам в "Авиценна Бурабай" начинается ещё на этапе приёмного покоя.
"Папе стало плохо в августе прошлого года. Он сильно бледнел, терял сознание, появлялась одышка. Так несколько дней подряд. Скорая приезжает, везёт в больницу. Во-первых, каждый раз невыносимо долго ждём врача. Когда, наконец, приходит, толком не осматривает и отправляет домой со словами "Мы не знаем, что с вами". Папа тем временем валится, теряет сознание. Коляску не дали, я его на себе таскала. Положила на лавочку на втором этаже, сама пошла по врачам. Они поставили хроническую обструктивную болезнь лёгких. Потом из-за высокой температуры решили, что у него тяжёлое течение ОРВИ. Далее – пневмония, коронавирус под вопросом", – вспоминает женщина.
"Вникли" в состояние больного здешние медики только после того, как семья "нашла выход" на главврача.
"Только после этого стали задавать уточняющие вопросы и направили на УЗИ. Выяснилось, что у него внутреннее язвенное кровотечение. За это время у папы развилась сильнейшая анемия, мы долго потом восстанавливали кровь. Чуть не потеряли отца. Нужно, чтобы за тобой кто-то стоял, тогда к тебе будут внимательны", – заключила Анжела.
Хамиту Янтудину повезло, если можно так сказать. В отличие от Владимира Молчанова, волонтёра, тоже, к слову, члена общественного контроля. Негативные симптомы у 47-летнего мужчины развивались по похожему сценарию – неделю держалась высокая температура, нарастала слабость. Лечили его, по назначению врачей, от гриппа.
"Вова приехал из Тюмени рано утром 19 февраля. К вечеру ему стало плохо, поднялась температура – по всем признакам простуда. Пили жаропонижающие, противовирусные – легче не становилось. На следующий вечер позвонили в скорую. Нам сказали принимать парацетомол и вызывать, если не полегчает. Температура сбивалась ненадолго. 39-40, холодный пот, ледяные руки и ноги", – рассказала гражданская супруга погибшего Ирина Семёнова.
На следующий день, 21-го числа, пришлось снова звонить на "103".
"Приехала женщина-врач, надела на палец пульсоксиметр, с улыбкой сказала: ну что ж вы пугаетесь, это нормальное состояние при гриппе. А пот и холодные руки – это спазмы. Ношпа, папаверин. Давление не мерила, не слушала. Но температура сорок с половиной – поставили литическую смесь. Доктор отметила, что не видит смысла идти в поликлинику: но, если очень хотите, вызовите медика на дом или съездите в фильтр. Это обычный грипп, им полгорода болеют. Знаете, успокаивает, когда врач, тем более, по её словам, с 25-летним стажем, не бьёт тревогу, а отмахивается. Сразу отпускает, потому что докторам привыкли доверять. Сказала бы: срочно на анализы – мы и так в панике, бросились бы сдавать", – вспоминает собеседница.
23 февраля поехали в фильтр-кабинет поликлиники "Авиценна-Бурабай".
"Звонили в частную клинику, но там не принимают с температурой. Муж постоянно утирал полотенцем пот и едва держался на ногах. Снова никаких других версий – грипп, в назначении добавились антибиотики, выписали рецепт. Снова не мерили давление, не слушали. 24 февраля мужу становится ещё хуже, раздувает желудок, он позеленел. Испугались, помчались в коммерческую клинику, умолчав про высокую температуру. Там сделали УЗИ, взяли анализы и сказали: внутреннее желудочное кровотечение, срочно в больницу. В "Авиценне" ФГДС показало две язвы и запёкшиеся сгустки крови на шланге. Спросили, может, лучше в Кокшетау. Хирург сказал, что сначала нужно прокапать: сейчас вроде, мол, утихло, но кровотечение может возобновиться. На следующее утро я узнала, что ночью Вова попал в реанимацию", – заключила супруга.
В. Молчанов/скрин из соцсетей
По мнению родных и близких Владимира Молчанова, мужчину можно было спасти. Но медики не были достаточно настороженны, дотошны и ответственны. Его можно было обследовать детальней, как, например, Хамита Янтудина. Особенно если бы в приёмном покое не отказывали больным с высокой температурой. К слову, таких жалоб много, отказывают со ссылкой на "приказ главврача".
В "Авиценне" ответили, что такого приказа не было:
"Хорошо бы говорить об этом предметно, пофамильно и по каждому случаю разбираться. Потому что нет такой установки – не принимать больных с высокой температурой. Наоборот, такие больные должны обслуживаться в первую очередь, это одно из показаний к госпитализации. На особом контроле – дети и беременные женщины", – подчеркнул Бекаев.
Между тем, по версии больницы на сегодня, внутреннего кровотечения у Молчанова не было, и скончался он от тромбоэмболии лёгочной артерии. И поступал он якобы не в отделении хирургии, а кардиологии. При этом в медучреждении всё же не отрицают возможной вины со стороны своих врачей.
"Пациент поступил в терапию, потом его перевели в кардиологию, затем – в реанимацию. Было подозрение на кровотечение, но его сняли. Насколько я понимаю, признаков кровотечения не было, там дело больше в тромбозе. А почему он дошёл до тромбоза, не совсем понятно. Также выясняется, что до нас он лечился у частников. Не всё там гладко, надо разобраться. Я боюсь, что там будут наши ошибки. Поэтому не хотелось утверждать что-либо голословно, обещаю предоставить ответ позже после детального анализа", – обещает Бекаев.
"Не заподозрили перелом, а теперь как срастётся"
Врачебные ошибки, небрежность в постановке диагноза. Такие обращения, понятное дело, требуют детального расследования. Утверждать однозначно нельзя. Но нельзя не отметить, что историй такого рода от населения немало. В одном случае педиатра не насторожил зелёный стул у младенца практически с рождения. По мнению доктора, для "искусственника" это норма. И только в три месяца у малыша в платной поликлинике выявили золотистый стафилококк.
В другом - мужчину лечили от ОРВИ, пока опять же в платной больнице не диагностировали воспаление в кишечнике. Складывается впечатление: здешние медики не знают, что высокая температура может быть симптомом и других, более серьёзных, а порой и жизнеугрожающих состояний.
Жительница села Катарколь, упав возле дома крылечка в ноябре прошлого года, получила перелом крестца. Об этом есть заключения МРТ и КТ-обследований. Но томографию женщина сделала позже, мучаясь от болей и сомневаясь в диагнозе врачей райбольницы. Пролежав здесь 13 дней, её выписали без улучшений.
"Ходить не могла, сидеть – только опираясь на руки, полностью сесть не могла. Меня уносили на руках. За 13 дней обход в больнице был лишь пять раз, врачи говорили одно и то же: перелома или трещин нет. В январе нейрохирург областной больницы в Кокшетау, посмотрев диски МРТ, сказал, что уже поздно. Надо было фиксировать в одно положение, в первые три-четыре дня ещё можно было что-то сделать, а теперь уж как срастётся", – посетовала женщина.
В подтверждение своих слов пациентка приложила заключения МРТ и КТ, а также выписку из стационара ТОО "Авиценна Бурабай" с диагнозом "растяжение и перенапряжение связочного аппарата поясничного отдела позвоночника". Женщина также пожаловалась на равнодушие медперсонала.
"Я лежачая была – ухода никакого. Двое суток я не шевелилась, никто не подходил. Попросишь судно – долго ждёшь. А когда придут, всё очень грубо, с недовольным видом. Когда зовёшь, не слышат и не замечают, не до тебя. На кнопку вызова, особенно ночью, нажимать бесполезно: никто не придёт. На обходе спросят "как дела" – говорила, что лучше не становится. А в ответ: "Мне так нравится, когда мои пациенты улыбаются и говорят, что всё хорошо". Больно от этой клоунады и ощущения собственной беспомощности", – призналась женщина.
"Теряют анализы: не попали на лечение, чуть не пропустили операцию"
Анжела Токарь рассказала также о злоключениях своего восьмилетнего сына Михаила. Мальчика стали беспокоить сильные головные боли и головокружения. В поликлинике ставили внутричерепное давление, кисту головного мозга. При обследовании в Омске выяснилось, что все эти симптомы – последствия аденоидов. Ребёнок не дышит полноценно, развивается гипоксия головного мозга.
"Первый вопрос касается профессиональной компетентности нашего педиатра Б.Н. Мало того, что не могли поставить правильный диагноз, так ещё и "увидели" связь с прививками. У сына с рождения с ними проблемы, после БЦЖ воспалились лимфоузлы. Приходим на приём, спрашивает про прививки. Я говорю, у нас только от гепатита и БЦЖ. Она отвечает: вот и понятно, почему аденоиды. Какая связь?", – недоумевает женщина.
Забегая вперёд, отметим, что главный врач медучреждения подтвердил, что на этого педиатра поступает много жалоб от родителей.
Но проблему Анжела видит и в халатном отношении к работе, что создаёт много хлопот мамам и ставит под угрозу здоровье детей.
"В детской областной больнице в Кокшетау мне объяснили, как поставить на портал ребёнка, чтобы прооперировать, – продолжает А. Токарь. – Начали собирать бумаги, но в ноябре в поликлинике потеряли наши анализы. Через знакомых довели до руководства – нашему педиатру дали втыку. 13-го декабря у нас плановая госпитализация, приезжаем в Кокшетау, а у нас, оказывается, не вбиты анализы! Нам говорят: всё, не можем принять. Мы столько готовились, месяц пропустили школу. Спасибо бюро госпитализации, они начали звонить нашему педиатру. Сказали, что это уже далеко не первый такой случай с нашей поликлиникой. Экстренно сдали анализы, и сыну сделали операцию".
В другом случае ребёнок не попал в Республиканский диагностический центр в Астане из-за того, что не оказалось нужной справки. В местной поликлинике, по словам мамы мальчика Аягоз Асеновой, сказали, что этот анализ не нужен, "потому что ковид закончился".
Не без сложностей и подготовка к операции супруга Анжелы.
"25 апреля у нас будет операция на нос, он у него сломан, из-за этого гайморит. Терапевт сказал, без компьютерной томографии не может поставить на портал. Приходим на КТ в назначенный день, говорят: его "не вбили". В 417 кабинете – по защите прав пациентов – сказали, что муж не застрахован. Как? Муж работает на заводе в Макинске, пришлось звонить в головной офис, чтобы скинули справку. Три часа мурыжили. Потом лор в поликлинике требует подпись врача из областной поликлиники в Кокшетау о том, что нужна операция. Приехали, там на нас смотрят как на баранов: у Вас есть заключение КТ, свой лор, рекомендация частного лора – зачем Вам ещё и моё подтверждение? Не уверены в своём диагнозе, боятся брать ответственность. Это ладно, у нас есть машина. А кому-то нанимать приходится, чтобы выполнять ненужные поручения", – сетует горожанка.
При этом, как стало понятно корреспонденту, многие жители опасаются жаловаться открыто. Ведь у них нет выбора, и, заболев, им придётся переступить порог этого медучреждения.
"Папа просит: только не ругайся. Боятся с мамой туда ходить. Знаете, я своих детей туда не вожу, и сами стараемся не обращаться. Но иногда приходится вынужденно, потому что по-другому нам не сделают операцию в Кокшетау. Многие возят детей в область, Астану, Омск. Это не нормально, я считаю, учитывая, что люди платят по страховке. Наши врачи не заинтересованы в повышении своей квалификации и выглядит так, будто не обучаются вовсе. А медицина ведь не стоит на месте", – считает Анжела.
"Слабый интернет – носим свой модем"
Пациенты также жалуются на плохой интернет в поликлинике. Некоторые даже носят с собой модем.
"Прихожу, говорят, у нас интернет не работает, в следующий раз приходите";
"Медленный трафик интернета. Если "Казактелеком" не справляется, пусть разрывают с ними договор. Врачи сидят, программа виснет. На регистратуре из-за этого долго обслуживают".
В администрации клиники отметили, что дело не столько в слабом интернете, сколько в работе спецпрограммы.
"У нас интернет здесь оптоволоконный. Проблемы с интернетом есть утром, когда идёт перезагрузка сервера, и иногда вечером. У нас больше проблема в системе КМИС (комплексная медицинская информационная система, её задача – повысить качество и доступность медицинской помощи за счёт автоматизации работы сотрудников всех медучреждений, независимо от формы собственности – прим. авт.). Программа периодически зависает, тогда да, всё останавливается, потому что без КМИС мы и шагу ступить не можем", – пояснили в руководстве больницы.
"Если мне не нравится пациент, могу не впустить в больницу"
Немало жалоб на грубость и отсутствие этики со стороны персонала. Жительница Щучинска Айгуль Сарсенбаева воспитывает ребёнка с врождённым пороком сердца и бронхолёгочной дисплазией. Второго января этого года малышке стало плохо, и скорая доставила их в больницу.
"В приёмном покое долго ждали врача. Когда, наконец, нас подняли в отделение, доктор стал настаивать, чтобы мы ушли домой. У моего ребёнка серьёзный диагноз, ей было очень плохо, поэтому я наотрез отказалась. Немного позже я с удивлением узнала, что это был психолог. На следующий день я зашла в заведующему отделению У. с просьбой, чтобы медсёстры, оставляя лекарства в бутылочках, называли его. Должны же мы знать, что принимают наши дети. И не потому, что не доверяем, просто информация может пригодится в будущем. Заведующий – человек грубый, имеет обыкновение покрикивать. В ответ на мои объяснения, он сказал, что "в этом году вышел закон, по которому, если мне не нравится, я могу не впустить пациентов в больницу и не лечить".
"Скандальную мамочку" с ребёнком выписали через два дня, четвёртого января.
"Дочка не вылечилась, но этот врач заставил меня написать расписку. О каком законе говорил заведующий отделением?", – задаётся вопросом женщина.
Другая горожанка – мама 18-летней девочки – пожаловалась на бестактные и откровенно грубые замечания врача-гинеколога в смотровом кабинете. Редакция посчитала их нецензурными для публикации.
"Написали, что я беременный"
Ну и ещё одна, правда, малочисленная, категория обращений – откровенные казусы. В медкарту 28-летнего мужчины, обратившегося с гнойной раной на пальце, врач умудрился внести данные … о беременности.
"Живот увеличен за счёт беременности", – говорится в документе.
Объявленный беременным пациент пожелал, чтобы все врачебные ошибки были столь неопасными для жизни.
"Палец нарывал, обратился в "Авиценну Бурабай". Понимаю, конечно, что это опечатка, но если он не перечитывают написанное, то и пациентов не слушают. Теперь думаю, вставать на учёт или нет. И хотел спросить про премию, положена ли она мне как первому беременному мужчине?", – пошутил молодой человек.
Как такое произошло? Вероятно, доктор просто-напросто перепутал электронный формуляр.
"Если помните, раньше доктор записывал жалобы пациента, выставлял диагноз и назначал лечение в бумажную медкарточку. Сейчас всё в компьютере. Не глядя, выдернули клише, воткнули, данные поменяли и получили такой результат. Это, к сожалению, не единственный случай, такого вопиющего я, правда, не видел, это прямо апофеоз. Боремся", – прокомментировал директор медицинского учреждения.
В другом случае жительница Щучинска пришла в поликлинику с жалобами на боль в руке и припухлость. Так как к узкому специалисту, в том числе хирургу, можно попасть строго через терапевта, записалась к участковому врачу. Доктор попросила показать горло и, обнаружив кариес, почему-то выписала направление к стоматологу. Пациентке пришлось разбираться со своей проблемой в платной клинике.
Главврач: "Плохие врачи ведь не с Марса прилетели"
Все обращения филиал РОО "Общественный контроль и мониторинг" обработал и передал в Минздрав. По словам председателя Олеси Баимовой, их приняли в работу. Между тем, в Комитете медицинского и фармацевтического контроля отметили, что заявителям при подаче жалобы нужно указывать в том числе должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются.
"А пациенты, к сожалению, в редких случаях запоминают ФИО медиков. Им просто-напросто не до этого. Но разбирательство должно быть предметным", – подчеркнула Баимова.
Руководитель ТОО "Авиценна Бурабай" Евгений Бекаев, в свою очередь, заверил, что с коллективом переговорил, донёс жалобы от населения.
"Из 27 обращений, которые общественный контроль мне передал, есть необоснованные. Но есть и нарушения. Все они доктора и так поступать не могут, не имеют права. С таким подходом к больным и не надо бы работать. Но по каждой жалобе надо предметно разбираться, с участием всех отделений, со всеми документами. Поэтому я назначил общую планёрку. После детального анализа смогу дать обоснованные ответы по обращениям", – пообещал главврач.
Местные жители рассказали по секрету, что дали врачам подпольную кличку "Окей, гугл".
"Не раз слышала, что ставят диагноз и назначают лекарства по интернету. Компетентных специалистов у нас по пальцам пересчитать. Например, был сильный кардиолог – Азамат Тунгатов. К сожалению, он вернулся в Кокшетау, будем ездить в областной центр к нему. Прекрасный врач-неонатолог, педиатр Марина Прямосудова, стараемся к ней попасть", – поделилась Анжела Токарь.
Учитывая большое число жалоб от жителей на низкую квалификацию врачей этой клиники, мы попросили главврача дать свою оценку.
"Не могу сказать, что они у меня все плохие. Для районного уровня достойная квалификация. Например, у нас хорошие врачи в стационаре, хорошие врачи функциональной диагностики, хороший врач-рентгенолог, эндоскопист – молодой доктор. Опытные и внимательные врачи-узисты, вызываем иногда ночью, и они едут. И потом доктора обучаются постоянно, каждый год кто-то едет на учёбу, денег не жалеем", – считает директор больницы.
Он признался, что допускает: случаи врачебных ошибок, безответственности персонала при ведении документации, грубости могли иметь место.
"У нас есть врачи и медсёстры, с которыми сам хотел бы попрощаться. Но кем я их заменю. Да, наверно, есть ошибки, грубое отношение, не отрицаю: всё это может быть. Но нужно помнить, что, например, грубые врачи и медсёстры ведь не с Марса прилетели. Это продукт нашего общества. Люди сейчас злые, придите с утра и посмотрите, как некоторые пациенты заходят на приём к врачу. Бывает, и матерят, и проклинают, не вникая, виноваты или нет, их функционал или нет. Вполне резонно ожидать зеркальную реакцию. Если с порога пациент настроен агрессивно, то в ответ тяжело улыбаться", – рассуждает собеседник.
Врачебные ошибки могут быть последствием слабых знаний у врача, а иногда – профессионального выгорания. Главврач посетовал на острый кадровый дефицит.
"У нас район – 74 тысячи человек населения. Большая больница и поликлиника, но врачей нет. 15 терапевтических участков, а терапевтов шесть. 10 педиатрических, а педиатров четыре. То есть каждый доктор несёт двойную нагрузку. У нас 15 тысяч женщин фертильного возраста, то есть они постоянно приходят в женскую консультацию. Должно быть шесть участков, но и в этом случае служба будет работать с нагрузкой. А у меня по факту три акушера-гинеколога. Из них один – молодой доктор, второй имеет серьёзное заболевание, третий – пенсионер. Это в поликлинике – в роддоме тоже трудятся доктора пенсионного и предпенсионного возраста. А сюда везут, помимо "наших", беременных из соседних районов Биржан сал и Буландынского. Тяжёлых, когда не справляются: у нас второй уровень оказания медпомощи", – отметил Е. Бекаев.
Не хватает и узких специалистов. Например, на Бурабайский район работают три хирурга и два травматолога. Они "закрывают" и амбулаторную, и стационарную службы. Нет детского хирурга, поэтому детишек, к примеру, с аппендицитом приходится везти в Кокшетау.
"Один невропатолог в стационаре, отделение никогда не пустует. И ещё один доктор в поликлинике. Единственный кардиолог, который также ведёт консультации в поликлинике и проводит дополнительные методы исследования (УЗИ, холтер, СМАД). Лор у нас возрастной. В целом, если брыть незанятые ставки без учёта пенсионеров, нам сейчас жизненно необходимо 26 врачей и 40 средних медработников. И это минимум, чтобы закрыть горящие дыры", – пояснил директор "Авиценна Бурабай".
К слову, пациенты жалуются, что им трудно попасть на приём к узким специалистам. И одно из самых опасных следствий – опоздания в обеспечении жизненно важными препаратами. Например, инсулином.
Главврач напомнил, что в клинике в течение всего рабочего дня работает служба поддержки пациентов (номер 7-92-40), а также три линии колл-центра (7-81-07).
Могут ли вернуть больницу государству?
Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Нурлан Ахильбеков, в свою очередь, сообщил, что встречался с коллективом медицинского учреждения.
"Я согласен, что некоторые обращения требуют обращения в правоохранительные органы. Думаю, будем решать при помощи органов прокуратуры: они стоят на страже законности. Голословно говорить нельзя, нужно разбираться предметно. Напомню, что больница с поликлиникой в Щучинске находится в конкурентной среде, это ТОО. Мы можем работать только в правовом поле. Например, Вы спрашиваете о возможности проверки. Можно зайти только с комитетом медфармконтроля – при наличии, например, обращений в прокуратуру", – подчеркнул и. о. главы ведомства.
На вопрос о возможности возврата клиники государству, Ахильбеков пояснил, что учредитель вложил инвестиции.
"Соответственно, если ставить так вопрос, эти инвестиции государству нужно будет вернуть", – заключил он.
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