Беременную жительницу Абайской области вызволили из снежного плена

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За последние сутки в области Абай активно ведутся спасательные работы по эвакуации людей из снежных заносов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Утром 5 января на пульт "112" поступило сообщение от главного врача районной больницы города Аягоз о том, что из села Шынкожа Нарынского сельского округа Аягозского района срочно необходимо доставить беременуюй женщину в районную больницу города Аягоз.

На место вызова выехали спасатели из пожарной части № 13 - 1 высокопроходимая техника Нива марш и 2 человека личного состава. По прибытии на место происшествия беременной женщине была оказана первая медицинская помощь.

В ходе работы спасатели доставили женщину в родильный дом города Аягоз для оказания необходимой квалифицированной помощи.