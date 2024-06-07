Беременную женщину ранили в живот в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.



По данным источников, вечером 6 июня в городскую больницу №2 с ножевым ранением в живот доставлена женщина на раннем сроке беременности. Ранение не проникающее и нет опасности для плода. Пострадавшую прооперировали.

Обстоятельства произошедшего неизвестны. Полиция пока не прокомментировала инцидент.