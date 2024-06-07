  • 7 Июня, 05:32
  • BAIGENEWS

Беременную женщину ранили в живот в Шымкенте

Сегодня, 04:21
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 04:21
Сегодня, 04:21
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Беременную женщину ранили в живот в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

По данным источников, вечером 6 июня в городскую больницу №2 с ножевым ранением в живот доставлена женщина на раннем сроке беременности. Ранение не проникающее и нет опасности для плода. Пострадавшую прооперировали.

Обстоятельства произошедшего неизвестны. Полиция пока не прокомментировала инцидент.

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