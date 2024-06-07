Беременную женщину ранили в живот в Шымкенте
Сегодня, 04:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:21Сегодня, 04:21
129Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Беременную женщину ранили в живот в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
По данным источников, вечером 6 июня в городскую больницу №2 с ножевым ранением в живот доставлена женщина на раннем сроке беременности. Ранение не проникающее и нет опасности для плода. Пострадавшую прооперировали.
Обстоятельства произошедшего неизвестны. Полиция пока не прокомментировала инцидент.