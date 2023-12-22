Беременную женщину и детей спасли от пожара в Актюбинской области
Сегодня, 11:23
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Сегодня, 11:23Сегодня, 11:23
81Фото: Baigenews.kz
Пожарные Актюбинской области спасли от огня 14 человек, в том числе беременную женщину, человека с ограниченными возможностями и детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.
По информации ДЧС, пожар случился в квартире на 3 этаже 5-этажного жилого дома по улице Сейфуллина города Алга.
"Спасатели эвакуировали из задымленных квартир 14 человек лестничным маршем, в том числе человека с ограниченными возможностями и беременную женщину. Также пожарные спасли от огня 2-месячного ребенка и 3 детей", - говорится в сообщении.
Спасатели устанавливают причину пожара. Жертв и пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован в 17: 25 часов.
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