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Беременную женщину и детей спасли от пожара в Актюбинской области

Сегодня, 11:23
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:23
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Фото: Baigenews.kz

Пожарные Актюбинской области спасли от огня 14 человек, в том числе беременную женщину, человека с ограниченными возможностями и детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.

По информации ДЧС, пожар случился в квартире на 3 этаже 5-этажного жилого дома по улице Сейфуллина города Алга.

"Спасатели эвакуировали из задымленных квартир 14 человек лестничным маршем, в том числе человека с ограниченными возможностями и беременную женщину. Также пожарные спасли от огня 2-месячного ребенка и 3 детей", - говорится в сообщении.

Спасатели устанавливают причину пожара. Жертв и пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован в 17: 25 часов.

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