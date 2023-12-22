Беременную женщину и детей спасли от пожара в Актюбинской области

Пожарные Актюбинской области спасли от огня 14 человек, в том числе беременную женщину, человека с ограниченными возможностями и детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.

По информации ДЧС, пожар случился в квартире на 3 этаже 5-этажного жилого дома по улице Сейфуллина города Алга.

"Спасатели эвакуировали из задымленных квартир 14 человек лестничным маршем, в том числе человека с ограниченными возможностями и беременную женщину. Также пожарные спасли от огня 2-месячного ребенка и 3 детей", - говорится в сообщении.

Спасатели устанавливают причину пожара. Жертв и пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован в 17: 25 часов.