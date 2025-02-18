В Северо-Казахстанской области суд приговорил местную жительницу к шести годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 11-летней дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

Инцидент произошёл в сентябре 2024 года. Во время проверки домашнего задания женщина обнаружила, что девочка "ненадлежащим образом" вела школьную тетрадь. В порыве агрессии мать схватила кухонный нож и нанесла удары ребёнку.

На суде мать полностью признала вину и не оспаривала обвинения. Адвокаты женщины, а также пострадавшая девочка просили не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Однако суд посчитал преступление особо тяжким, учитывая, что оно было совершено против собственного ребёнка. Беременность женщины признали смягчающим обстоятельством, однако это не повлияло на итоговый вердикт.

Женщина была осуждена по статье 106, часть 2, пункт 3 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней) и приговорена к шести годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.