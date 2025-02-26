В Кокшетау в областном центре фтизиопульмонологии скончалась 24-летняя беременная женщина. В управлении здравоохранения Акмолинской области подтвердили информацию и рассказали о деталях трагедии, передаёт BaigeNews.kz.

По данным УЗ, женщина заболела в июле 2024 года, но не обращалась за медицинской помощью и лечилась самостоятельно.

В декабре 2024 года прикрепилась к ТОО "Виамедис" в Степногорске и встала на учет по беременности (срок 13 недель и 5 дней).

В январе 2025 года на 15-й неделе беременности ее доставили по "скорой" в Степногорскую многопрофильную городскую больницу с диагнозом: внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония. Также диагностировали туберкулез легких, и ее направили на лечение в областной центр фтизиопульмонологии.

Первоначально женщина категорически отказывалась от госпитализации.

17 января после разъяснительной беседы она все же согласилась на лечение.

20 февраля по просьбе родственников ее отпустили домой под расписку.

21 февраля состояние ухудшилось – усилилась одышка, появились боли в ногах.

22 февраля супруг вновь доставил ее в стационар, где женщина была экстренно госпитализирована.

Врачи сообщили, что у пациентки развилась острая сердечно-сосудистая недостаточность. Медицинские работники оказали всю необходимую помощь, но спасти женщину не удалось.

"Приносим искренние соболезнования всем родным", — отметили в управлении здравоохранения.

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