  • 15 Мая, 23:10
  • BAIGENEWS

Беременная женщина и её соседи застряли в лифте в Таразе

На помощь пришли сотрудники МЧС.

Сегодня, 22:24
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:24
Сегодня, 22:24
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Фото: pxhere.com

В Таразе спасатели освободили застрявших в лифте жильцов многоэтажки, среди них была беременная женщина. Некоторым спасённым потребовалась помощь медиков, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в одном из домов 13-го микрорайона. В лифте застряли шесть человек.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью гидравлического оборудования специалисты вскрыли двери лифта и вывели людей на улицу. Двум пострадавшим, у которых ухудшилось самочувствие, оказана медицинская помощь бригадой Центра медицины катастроф.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает, как следует действовать в случае, если вы застряли в лифте:

  1. Сохраняйте спокойствие и успокойте остальных;

  2. Свяжитесь с диспетчером через аварийную кнопку или телефон;

  3. Не нажимайте все кнопки подряд;

  4. Не пытайтесь самостоятельно открывать двери лифта.

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