В Таразе спасатели освободили застрявших в лифте жильцов многоэтажки, среди них была беременная женщина. Некоторым спасённым потребовалась помощь медиков, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в одном из домов 13-го микрорайона. В лифте застряли шесть человек.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью гидравлического оборудования специалисты вскрыли двери лифта и вывели людей на улицу. Двум пострадавшим, у которых ухудшилось самочувствие, оказана медицинская помощь бригадой Центра медицины катастроф.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает, как следует действовать в случае, если вы застряли в лифте: