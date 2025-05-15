Беременная женщина и её соседи застряли в лифте в Таразе
На помощь пришли сотрудники МЧС.
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В Таразе спасатели освободили застрявших в лифте жильцов многоэтажки, среди них была беременная женщина. Некоторым спасённым потребовалась помощь медиков, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в одном из домов 13-го микрорайона. В лифте застряли шесть человек.
На место оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью гидравлического оборудования специалисты вскрыли двери лифта и вывели людей на улицу. Двум пострадавшим, у которых ухудшилось самочувствие, оказана медицинская помощь бригадой Центра медицины катастроф.
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает, как следует действовать в случае, если вы застряли в лифте:
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Сохраняйте спокойствие и успокойте остальных;
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Свяжитесь с диспетчером через аварийную кнопку или телефон;
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Не нажимайте все кнопки подряд;
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Не пытайтесь самостоятельно открывать двери лифта.
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