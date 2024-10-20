Беременная седьмым ребёнком казахстанка умерла при странных обстоятельствах

34-летняя жительница посёлка Бестобе Акмолинской области, мама шестерых детей, беременная седьмым ребенком, скончалась до приезда скорой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sinegor.kz.

Женщина была дома с семьей и, почувствовав себя нехорошо, сказала, что устала, решила прилечь. Родные обнаружили ее уже мертвой. Беременность была сроком 34 недели.

Врачи скорой помощи подтвердили, что акмолинка скончалась до их приезда. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность. Следов насилия не обнаружено.