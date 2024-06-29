Беременная павлодарка хотела спрыгнуть с моста в реку

Беременную женщину спасли полицейские Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

28 июня около 06:58 на пульт оператора 102 поступило сообщение о некой женщине, стоящей за перилами моста реки Усолка. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники батальона патрульной полиции Ерканат Құбайдолла и Жаксылык Мусабаев.

"Когда мы прибыли, девушка была в подавленном состоянии, вся в слезах и уже перелезла за перила, при этом с кем-то эмоционально разговаривала по телефону. Находясь на расстоянии, мы стали с ней разговаривать, убедили её, что так поступать нельзя, что это отразится на состоянии родных. Потом резко подошёл и, взяв её за руку, убедил перелезть обратно на безопасную сторону моста. Нам важно было не спугнуть и без того отчаявшуюся павлодарку. Иначе доли секунды – и могло случиться непоправимое", – рассказал инспектор службы Ерканат Құбайдолла.

Как выяснилось, поводом для такого поступка послужили личные переживания беременной девушки. Полицейские передали её врачам скорой помощи.

Отмечается, что это не первый подобный случай. В прошлые годы на этом же мосту полицейские неоднократно спасали молодых людей от попыток свести счёты с жизнью.