Мужчина и женщина, обвиняемые в незаконном приобретении, хранении и распространении психотропных веществ, получили строгие наказания, передаёт BaigeNews.kz. Специализированный межрайонный суд Костанайской области приговорил подсудимых к 12 годам и 8 месяцам, а также 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов региона.

Согласно делу, в период с марта по июнь 2024 года, обвиняемые, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, использовали мессенджер Telegram для приобретения и хранения психотропных веществ. Часть из них они употребляли лично, а остальное распространяли через так называемые "закладки" в разных районах города.

Подсудимая, находившаяся в положении и имеющая малолетнего ребенка, признала свою вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Мужчина частично признал свою вину, и суд учел его опасный рецидив, что повлияло на более строгое наказание.

В результате, мужчина был приговорен к 12 годам и 8 месяцам лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности, а женщина - к 7 годам в учреждениях средней безопасности. В связи с ее беременностью и наличием малолетнего ребенка, ребенок был передан в орган образования для дальнейшего устройства.

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