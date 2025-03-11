Он поблагодарил Токаева за твёрдую и неизменную поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, его инициатив, нацеленных на укрепление мира, безопасности, обеспечение устойчивого развития на планете.

"Мы в Туркменистане с радостью и воодушевлением восприняли весть об очередной победе казахской дипломатии – единогласном принятии по инициативе Республики Казахстан Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Региональный центр Организации Объединённых Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана". От имени народа Туркменистана и от себя лично искренне поздравляю Вас и народ Казахстана с этим важным историческим событием. Убеждён, что Резолюция, направленная на расширение сотрудничества между странами региона в целях создания динамичной и обновлённой Центральной Азии, оказание всесторонней поддержки Афганистану, также открывает новые возможности для участия Организации Объединённых Наций в таких процессах. Отрадно, что её принятие состоялось в Международный год мира и доверия, объявленный Генассамблеей по инициативе Туркменистана. Видим в этом особый смысл, гармоничный и скоординированный алгоритм совместных действий Туркменистана и Казахстана в ООН", - заявил Лидер туркменского народа.

Он пожелал президенту Казахстана крепкого здоровья и больших успехов в государственной и международной деятельности, а народу братского Казахстана – мира, счастья, благополучия и процветания.