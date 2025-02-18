Как сообщили в Казахстанской топливной ассоциации, рост цен связан с отменой государственного регулирования стоимости бензина и дизельного топлива, передаёт BaigeNews.kz.

"Ресурсодержатели, включая KC Energy Group и "КазМунайГаз", контролирующие 80% топливного рынка, с 1 февраля повысили оптовые цены. Это означает, что февральские объёмы топлива розничные реализаторы уже закупают по повышенной стоимости", – пояснили в ассоциации.

Средний рост оптовой цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо составил 4 тенге за литр. Ожидается, что розничные цены также увеличатся на 4 тенге за литр к концу февраля, в зависимости от запасов, закупленных по старым ценам.

При этом 80% от этой суммы (3 тенге за литр) будут изыматься в государственный бюджет в виде акциза.

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем рост цен на топливо продолжится, поскольку рынок переходит в свободное ценообразование.