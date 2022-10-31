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Бензин подорожал на четыре процента в Казахстане с начала года
Самые высокие цены зафиксированы в Костанае, Петропавловске и Алматы.
Бензин в Казахстане подорожал на четыре процента с начала года. Самые высокие цены зафиксированы в Костанае, Петропавловске и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.
В восемь месяцев нефтеперерабатывающие заводы страны обеспечили спрос на бензин (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 98,7 процента, против практически 100 процентов годом ранее. Объём производства в соответствующем периоде вырос на 4,3 процента до 3,3 миллиона тонн, а импорт увеличился сразу в 44,7 раза, но лишь до 43 тысяч тонн.
По итогам сентября бензин подорожал на 0,3 процента за месяц. Ранее, с января по июнь, бензин дешевел ежемесячно на 0,1-0,2 процента, в июле цены остались на прежнем уровне, а в августе выросли на 0,1 процента. В итоге с начала текущего года бензин подешевел на 0,4 процента.
Для сравнения: в сентябре прошлого года бензин подорожал к декабрю 2020-го сразу на 14,7 процента.
Годовой рост цен составил четыре процента. Среди регионов Казахстана самое заметное повышение произошло в Северо-Казахстанской (на 5,5 процента), Павлодарской (на 5,1 процента) и Западно-Казахстанской (на 4,8 процента) областях, а также в Алматы (на 4,8 процента).
Наименьшее удорожание аналитики зафиксировали в Акмолинской (на 2,2 процента) и Мангистауской (на 2,6 процента) областях.
Бензин марки АИ-92 с начала года подешевел на 0,7 процента, а по сравнению с сентябрём 2021-го вырос в цене на 3,5 процента.
Бензин марки АИ-95/96 с начала года подорожал на 1,4 процента, а за год — на 6,9 процента.
Бензин марки АИ-98 вырос в цене на 0,3 процента с начала года и на шесть процентов за год.
Средняя по РК розничная цена на литр бензина АИ-92 в сентябре 2022 года составила 179 тенге. Литр бензина марки АИ-95/96 стоил 211 тенге, АИ-98 — 232 тенге.
Среди городов РК самый дорогой бензин марки АИ-92 продавался в Петропавловске (184 тенге за литр), Астане (182 тенге за литр), Жезказгане (182 тенге за литр) и Костанае (182 тенге за литр). Самый дорогой бензин марки АИ-95/96 продавался в Костанае (222 тенге за литр), Петропавловске (217 тенге за литр) и Алматы (215 тенге за литр). Бензин марки АИ-98 дороже всего обходился жителям Павлодара (242 тенге за литр), Костаная (238 тенге за литр) и Алматы (235 тенге за литр).
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