"Белым" хакерам в РК будут выплачивать вознаграждение за обнаруженные уязвимости

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Вознаграждение планируется ввести для хакеров, которые смогут обнаружить уязвимости в информационных системах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В Казахстане работает специальная платформа, благодаря которой только за два года обнаружено 1700 уязвимостей в Казнете. На платформе уже работают почти полторы тысячи исследователей. За это время им удалось предотвратить утечку данных казахстанцев на Egov, медицинских сведений cеми миллионов пациентов и исключить доступ к системе управления водоснабжением Астаны.

"Если обычный гражданин, программист, инженер, "белый" хакер, исследователь находит уязвимость в электронном правительстве либо в какой-то системе, позволяющей получить доступ к персональным данным граждан, а также проникнуть в систему и внести какой-то деструктив, он может получить за это вознаграждение, а владелец системы должен будет это всё исправить", - сказал президент Центру анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.

Не сообщается размер вознаграждения, источник финансирования и точные сроки его введения.