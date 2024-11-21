Белые пятна устраняются - Минцифры о качестве интернета в Казахстане
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев прокомментировал проблему качества интернета в Казахстане.
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Об этом он рассказал в кулуарах Сената РК, передает BaigeNews.kz.
"Мы сейчас повышаем минимальную планку по количеству мегабит в секунду. Сейчас мы работаем над поднятием требования к 5G до 50 мегабит, думаю, дальше пойдем. Цены у нас не регулируются по Предпринимательскому кодексу. Запрет ставить нельзя, иначе как они будут инвестировать? Они же вкладывают большие инвестиции в базовые станции, антенно-мачтовые сооружения", - прокомментировал Жаслан Мадиев.
По его словам, мобильные операторы будут устанавливать базовые станции для устранения неполадок в интернете.
"По старым зданиям, если есть где-то есть "белые пятна", мы сейчас уже договорились с соотвествующими правоохранительными органами. Там, где не обрабатывается секретная информация, мы можем устанавливать базовые станции. Есть четкий план. По этому плану мобильные операторы будут устанавливать базовые станции", - добавил Жаслан Мадиев.
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