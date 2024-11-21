Белые пятна устраняются - Минцифры о качестве интернета в Казахстане

Об этом он рассказал в кулуарах Сената РК, передает BaigeNews.kz.

"Мы сейчас повышаем минимальную планку по количеству мегабит в секунду. Сейчас мы работаем над поднятием требования к 5G до 50 мегабит, думаю, дальше пойдем. Цены у нас не регулируются по Предпринимательскому кодексу. Запрет ставить нельзя, иначе как они будут инвестировать? Они же вкладывают большие инвестиции в базовые станции, антенно-мачтовые сооружения", - прокомментировал Жаслан Мадиев.

По его словам, мобильные операторы будут устанавливать базовые станции для устранения неполадок в интернете.