Доллары старого образца, которые в народе называют белыми, стали настоящей проблемой для казахстанских обменных пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК. В профильной Ассоциации рассказали: клиенты просят новые купюры, поскольку устаревшие в некоторых странах не принимают. Наши же обменники обязаны брать деньги вне зависимости от года выпуска, а вот избавиться от них потом сложно, жалуются специалисты.

"Любой обменный пункт обязан у вас принять "белые" доллары, если они соответствуют требованиям. Ну, не залиты краской, являются платежеспособными. Но с продажей таких "белых" долларов у обменных пунктов возникают проблемы. Сейчас мы их продаем с дисконтом людям, которые уезжают туда, где эти купюры еще принимаются. И причем дисконт такой, что мы их продаем дешевле, чем принимаем у населения", - рассказал руководитель Ассоциации обменных пунктов РК Арчин Галимбаев.

В Нацбанке заверили: обменники без проблем могут продавать "белые" доллары банкам второго уровня. А уже у них неходовые купюры собирает Национальный банк, который затем самостоятельно обменивает старые банкноты на новые в США. До марта из Казахстана вывезли около 80 миллионов "белых" долларов.

"С прошлого года казахстанские банки второго уровня начали обращаться в Национальный банк с просьбой помочь обменять или вывезти невостребованные доллары старого образца. В прошлом году Национальным банком был введен механизм: мы собирали у банков второго уровня невостребованные доллары образца до 2013 года и самостоятельно вывозили их в Штаты, в Федеральную резервную систему", - сказал руководитель пресс-службы Национального банка РК Асан Ахметжан.

На рядовых граждан это никак не влияет, заверяют в Нацбанке. За обмен "белых" долларов с клиентов комиссию не берут.

"Если вы обмениваете валюту, неважно - в обменном пункте или в банке второго уровня, то обменные операции, согласно законодательству, не должны облагаться какими-то комиссиями. Если же вы проводите с наличной валютой какие-то кассовые операции, то есть вы приносите их в банк и хотите положить на свой депозит либо на свой текущий счет, то за это банки вправе наложить банковскую комиссию", - уточнил Асан Ахметжан.

В Россию из-за западных санкций с 2022-го новые доллары официально не поставляются. Получается, основную массу валютного кэша там составляют старые купюры. И собственно, оттуда они постепенно уходят в соседние страны Центральной Азии.

В Таджикистане проблему "белых" долларов назвали настоящей эпидемией. Там многие обменники наотрез отказываются принимать американские банкноты, выпущенные с 96-го по 2006 год, объясняя это большим количеством подделок.

Эксперты предостерегают: трудности с "белыми" долларами у путешественников и туристов могут возникнуть и в самой России, и еще в 13 странах. В том числе в Турции, Таиланде, Египте, Вьетнаме, на Сейшельских островах, Шри-Ланке и других популярных направлениях. Казахстанские туроператоры предупреждают об этом отдыхающих перед путешествиями.

"Рассчитывать на то, что в нашей стране, допустим, эти доллары неходовые уже, а в другую страну вы поедете и будете ими пользоваться - это неправильно в корне. То есть вы должны понимать, что там условия такие же. Это значит, что вы здесь, находясь в стране, через наши банки должны привести в соответствие свои купюры", - сообщила председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

По словам специалистов, "белые" доллары уступают современным по техническим характеристикам, таким как водяные знаки и другие элементы безопасности. Однако как платежные единицы новые и старые купюры не различаются.

По законам США все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные аж с 1914 года, равнозначны. В некоторых государствах "белые" доллары обменники принимают по одному курсу, а "синие", то есть современные, - по другому.

В Ассоциации обменных пунктов нашей страны тоже предлагают разделять американскую валюту по годам. Но в целом эта проблема не решится окончательно, пока старые деньги не выйдут из оборота полностью.

Ранее мы сообщали, что доллар снова подорожал на торгах в Казахстане.