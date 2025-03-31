В Сети появилось видео, на котором туристы из Беларуси рассказали, как их остановили и оштрафовали на 200 тыс тенге, придумав необъясненный штраф на трассе Шымкент-Самара, передаёт BaigeNews.kz.

"Все документы проверили, мы ничего не нарушали, у нас все чисто. Саню повели в машину. Не знаю, что будет. Говорят, 200 тысяч тенге и нас до границы никто не трогает. У нас нет местного техосмотра. Надо давать деньги и все будет хорошо. Нас предупреждали", – рассказал мужчина на видео.

Далее он добавил, что им пригрозили конфискацией авто, если они не оплатят названную сумму. В итоге иностранцы отдали полицейским 200 долларов и уехали.

На случай отреагировала пресс-служба ДП Туркестанской области, заверив, что по данному ролику проводится проверка. В ДП дополнили, что официальные заявления от потерпевших не поступали.

МВД обещает принципиально реагировать на подобные сигналы. По данному факту возбуждено уголовное дело, а руководство соответствующего подразделения попало под служебное расследование.