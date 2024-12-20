Введение электронных виз предусмотрено изменениями в визовых правилах, которые были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EADaily.

Сообщается, что это станет важным шагом в упрощении процедур въезда в страну, способствуя развитию туризма, бизнеса и культурного обмена. Саму электронную визу можно будет получить через автоматизированную систему "Консул", а воспользоваться этой возможностью смогут граждане 67 стран, включая США, Японию, Австралию и многие государства Европы.

Электронная виза будет "однократной" и выдаваться только на 30 дней для деловых, туристических и частных поездок, а также для участия в спортивных или культурных мероприятиях. Нововведение вступит в силу через три месяца.

Напомним, ранее Белоруссия продлила на 2025 год введенный в июле безвизовый режим для граждан ЕС. Эта инициатива позволяет путешественникам находиться в стране до 30 дней, значительно упрощая краткосрочные поездки. При этом стоимость стандартной бумажной визы для европейцев составляет 35 евро, а для граждан других стран — 60 евро.