  • 28 Августа, 01:30
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Бельгийский студент рассказал для чего изучает казахский язык

Сегодня, 00:36
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24.kz Сегодня, 00:36
Сегодня, 00:36
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Фото: 24.kz

Магистрант одного из бельгийских университетов, фламандец Стейн Ромбоут вот уже несколько лет учит казахский язык. Такая цель появилась у него во время путешествия в нашу страну. Тогда его покорил Казахстан и его народ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Будучи еще школьником Стейн Ромбоут посетил южные регионы Казахстана. И был покорен красотой страны и гостеприимством людей. Сегодня он – магистрант старейшего университета Брюсселя и полиглот, знающий несколько языков. В разговорном активе Стейна есть и казахский. 

"6 лет назад я посетил Казахстан в качестве туриста. Я был в Алматы, Шымкенте, Таразе, на юге вашей страны. Казахский язык очень красивый. Мне очень нравится Центральная Азия, а поскольку Казахстан – самое больше государство в регионе, я твердо решил изучать казахский", - рассказал Стейн Ромбоут.

Примечательно, что у Стейна есть и казахское имя Сырым. Он выбрал его в честь казахского батыра Сырыма Датулы. Историю и культуру Казахстана молодой бельгиец изучает скрупулезно.

"Мне нравится казахский народ. В отличие от бельгийцев казахи очень гостеприимны. Национальная кухня очень вкусна. Я пробовал бешпармак, куырдак и бауырсаки", - заключил магистрант.

В ближайшие дни Стейн Ромбоут собирается уезжать на дальнейшую учебу в Китай. И надеется посетить во время обучения и Казахстан.z

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