Лента новостей
- Строгие выговоры объявили главе КМГ и вице-министру энергетики из-за проблем с ГСМ 10:02 0
- Как изменится процедура аттестации учителей в Казахстане — Аймагамбетов 09:32 112
- Где будут транслировать послание президента Токаева первого сентября 09:09 154
- БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области 08:56 264
- Попавшая в рабство казахстанка в Лаосе вернулась домой 08:49 627
- 230 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане 08:31 178
- На 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв 08:19 316
- Сельчане устали ждать ремонта улиц и делают его своими силами в СКО 07:44 186
- Дефицит пастбищ наблюдается в сёлах Карагандинской области 07:02 196
- Илон Маск поделился способом своего похудения 06:35 423
- Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам 05:01 1303
- Коллега Малышевой развеял мифы об ОРВИ 04:13 295
- Недовольные качеством электрокаров владельцы Tesla объявили голодовку 03:21 389
- Призрака сняли в алматинских горах 02:04 953
- Уровень Каспия упал на полтора метра за последние 15 лет 01:17 343
- 67,4 млн тенге потратят в Павлодаре на покраску фасадов многоэтажек 00:06 315
- Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке 30.08.2022 780
- Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по греко-римской борьбе 30.08.2022 469
- Казахстанца подозревают в участии в международной наркогруппировке 30.08.2022 511
- "Барыс" подписал четырёх новых игроков 30.08.2022 398
- Подросток соврал о своей пропаже в Атырауской области, наказали его мать 30.08.2022 510
- Кыргызского пастуха задержали за незаконный переход границы с Казахстаном 30.08.2022 500
- Оружие, похищенное в ходе массовых беспорядков, изъяли в Жамбылской области 30.08.2022 443
- Тысячи тушек погибшей рыбы сняли на видео на берегу Каспия 30.08.2022 438
- Казахстанские велогонщики покорили трек в Чехии 30.08.2022 392
- Отдать дань учителю нации - историк о целях поездки Токаева в Костанай 30.08.2022 564
- Филиал российского университета нефти и газа имени Губкина откроют в сентябре в Атырау 30.08.2022 451
- Антикор инициировал проверку качества дорог и затрат на их строительство в Атырауской области 30.08.2022 512
- Скончался один из братьев, забравшихся на поезд в Жамбылской области 30.08.2022 2470
- Какой будет погода в Казахстане в последний день августа 30.08.2022 406
- Казахская диаспора в Украине поздравила казахстанцев с Днем Конституции 30.08.2022 501
- "Ждем тебя, брат!" : Ролик в TikTok от Минобороны оценили в Сети 30.08.2022 800
- "Канело" высказался о своем отношении к Головкину 30.08.2022 1011
- Татуировки на теле: искусство или нет? 30.08.2022 572
- Хотели к отцу: двое детей забрались на грузовой поезд в Жамбылской области 30.08.2022 686
- Казахстан и Азербайджан укрепляют транспортно-логистические связи 30.08.2022 427
- Массовый велопробег прошёл в столице в День Конституции 30.08.2022 369
- Алматинцы смогут проголосовать за проекты по благоустройству 30.08.2022 487
- Глава МВД наградил призеров Всемирных полицейских игр 30.08.2022 367
- В столице прошел праздничный концерт "Ата Заңым – айбарым" 30.08.2022 343
- В Атырау построят новую поликлинику 30.08.2022 364
- 800 рабочих мест появится с запуском нового инвестпроекта в Экибастузе 30.08.2022 647
- 17 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав 30.08.2022 432
- Знают ли казахстанцы свои конституционные права и обязанности? Опрос 30.08.2022 450
- Токаев посетит Костанайскую область 30.08.2022 409
- Александр Бублик стартовал с победы на US Open 30.08.2022 437
- Более 200 человек заразились КВИ за сутки в Казахстане 30.08.2022 504
- Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде 30.08.2022 1439
- Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции 30.08.2022 674
- "Чуть не довели до суицида". Жертвы буллинга в казахстанских школах рассказали свои истории 30.08.2022 2211
- Стыдили за лишний вес: Бритни Спирс рассказала о жизни под опекой отца 30.08.2022 637
- Крупный пожар на оптовом рынке Алматы мог спровоцировать поджог 30.08.2022 1899
- Полиция проверит безопасность казахстанских школ 30.08.2022 435
- Казахстанский нокаутер пообещал "шокировать мир" 30.08.2022 944
- Тайники с автоматами и ружьями нашли в центре Шымкента 30.08.2022 736
- Продюсера российского сериала "Чикатило" осудили на пять с половиной лет 30.08.2022 1136
- Десять детей спасли из загоревшейся гостиницы в Риддере 29.08.2022 650
- Казахстанцы подожгли военкомат в Омске ради 800 тысяч рублей 29.08.2022 9500
- Новый рекорд арт-рынка: бейсбольная карточка ушла за 12,6 миллиона долларов 29.08.2022 438
- Казахстанская велосипедистка завоевала "золото" на Кубке Азии 29.08.2022 581
- В FlyArystan ответили, почему отказались перевозить инвалидную коляску 29.08.2022 1350
- Сразу пять медалей завоевала казахстанская гимнастка на турнире в Венгрии 29.08.2022 1113
- Врачи рассказали, как на самом деле работает медицина в Казахстане 29.08.2022 1899
- Два мешка с похищенными в январе оружием и боеприпасами нашли в Алматы 29.08.2022 771
- Казахстан должен строиться не государством, а обществом. Правозащитница Умарова в эфире проекта "20:22" 29.08.2022 996
- Для каспийских тюленей хотят создать три государственных природных резервата 29.08.2022 503
- Наш керосин не влияет на стоимость пассажирских авиаперелётов — Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев 29.08.2022 576
- Правда ХХ века: как учёные просчитались, а семипалатинцы закрыли ядерный полигон 29.08.2022 1971
- "Сотрудники авиакомпании FlyArystan лишили меня ног" — Нияз Сундиталиев 29.08.2022 2932
- Хот-доги, йога и рок-н-ролл. Музыкальный фестиваль Sunset прошел в Нур-Султане 29.08.2022 693
- Семипалатинский полигон: cохранение и укрепление режима нераспространения 29.08.2022 785
- Ожоги 70 процентов тела получил водитель загоревшейся машины в Актобе 29.08.2022 685
- Бой Головкина и Альвареса покажут в кинотеатрах 29.08.2022 698
- Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня 29.08.2022 1725
- Схрон с оружием обнаружили на кладбище близ Кокшетау 29.08.2022 738
- К счастью, все поправки были направлены на человека — эксперты о Новой Конституции 29.08.2022 608
- Историческая сенсация: зарубежные и местные археологи назвали точное время существования города Жанкент 29.08.2022 1090
- Токаев о ядерных испытаниях: Эта трагедия не должна повториться 29.08.2022 608
- Новейшее оборудование для операций на мозге установили в Шымкенте 29.08.2022 702
- Идущего пешком из Беларуси к морю туриста спас полицейский в Мангистауской области 29.08.2022 10630
БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
На разрезе "Молодежный" в Карагандинской области БелАЗ раздавил автомашину "УАЗ", в которой находились пять человек. В результате происшествия погибли двое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Трагедия произошла 28 августа на разрезе "Молодежный". Водитель автомашины "БелАЗ" при повороте левой частью наехал на припаркованный "УАЗ", где находились работники разреза. Большегрузная техника буквально раздавила автомобиль с людьми.
"В результате наезда водитель автомашины "УАЗ" и его пассажир от полученных травм скончались на месте, ещё три пассажира этой машины доставлены в медицинское учреждение. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части четвертой статьи 156 УК РК", — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению причин произошедшего.
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10210
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 841
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 6766
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 962
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3611
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25673
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8028
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1633
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5144
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1880
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18702
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3647
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4463
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2850
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8396
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3756
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2587
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2650
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6361
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2775
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2443
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4880
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2682
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10328
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2461
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2578
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2454
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4916
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2663
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3121
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3732
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4478
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4225
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3918
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5249
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4932
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4912
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5207
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7494
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11055
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6772
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7625
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6773
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10191
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6138
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6912
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9091
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7630
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7541
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6668
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8476
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6885
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16502
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9168
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8552
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8868
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9287
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8511
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8604
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8999
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10205
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8768
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10010
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13449
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8785
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10325
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8132
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7905
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8878
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9079
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7820
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9396
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7611
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9432
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15976
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7917
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9150
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8900
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19942
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9940
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6864
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6116
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6196
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6464
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5893
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9932
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6628
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8560
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9491
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9492
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7136
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7281
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22054
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8239
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10205
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7420
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8818
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9422
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10405
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8825
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10839
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10269
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11362
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11575
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27816
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11950
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12706
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12675
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12548
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13443
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21077
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12878
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20111
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30524
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14604
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17996
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18856
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21086
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17089
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18302
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16391
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16520
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16366
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31925
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18220
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16922
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20984
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20876
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21145
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20262
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20488
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22640
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23277
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21843
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21403
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22252
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21950
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21095
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22805
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21770
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22141
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23634
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24812
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24240
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23586
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25853
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23246
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26018
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23746
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54565
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25275
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24406
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25298
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24015
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24115
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24330
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24086
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25086
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24459
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25781