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БелАЗ раздавил авто с рабочими: озвучены итоги спецрасследования
Озвучены результаты специального расследования трагедии в Карагандинской области, где БелАЗ раздавил автомашину УАЗ, в которой находились пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Трагедия произошла 28 августа 2022 года на разрезе "Молодёжный". Водитель автомашины БелАЗ при повороте левой частью наехал на припаркованный УАЗ, где находились работники разреза. Большегрузная техника буквально раздавила автомобиль с людьми. Водитель легкового авто и его пассажир скончались на месте, ещё три пассажира этой машины были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части четвертой статьи 156 УК РК.
По итогам спецрасследования выяснилось, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и не заметил УАЗ, так как компания не организовала должным образом дорожные работы и не обеспечила безопасные условия для движения транспорта.
"По итогам проведения специального расследования была установлена стопроцентная вина работодателя ТОО "Kazakhmys Coal". Также были определены ответственные лица, допустившие нарушение норм трудового законодательства. Это недостаточный контроль со стороны дорожного мастера, начальника участка. И неудовлетворительная организация дорожных работ", - сообщила пресс-секретарь областного управления по инспекции труда Айзада Жумабекова.
Результаты расследования комиссия направит в полицию.
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