Сотрудниками Генеральной прокуратуры при содействии посольства Казахстана в Беларуси из Республики Беларусь экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Злоумышленник в период с января 2022 по август 2023 года в городе Туркестан, действуя в группе лиц, под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса похитил денежные средства 13 граждан, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 10 млн тг.", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Соучастник этого преступления уже осужден, а сам подозреваемый после совершения противозаконного деяния скрылся и был объявлен в международный розыск.

В октябре 2024 года он был задержан на территории Беларуси и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор г.Астаны.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.